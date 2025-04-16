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Все АЗС на Украине обяжут добавлять биоэтанол в бензин, пишут СМИ - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Все АЗС на Украине обяжут добавлять биоэтанол в бензин, пишут СМИ
Все АЗС на Украине обяжут добавлять биоэтанол в бензин, пишут СМИ - 16.04.2025, ПРАЙМ
Все АЗС на Украине обяжут добавлять биоэтанол в бензин, пишут СМИ
АЗС на Украине с 1 мая в рамках евроинтеграции страны будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола, сообщает украинское издание... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T14:15+0300
2025-04-16T14:16+0300
экономика
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азс
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. АЗС на Украине с 1 мая в рамках евроинтеграции страны будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола, сообщает украинское издание "Экономическая правда". "Уже с 1 мая все без исключения автомобильные заправки в стране будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола (этилового спирта, полученного при переработке растительного сырья – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Поясняется, что это связано с обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, соответствующий законопроект был принят Радой летом 2024 года. "Идеальным сценарием для поддержки отечественных аграриев и уменьшения энергозависимости от импортных поставок было бы производство и смешивание биоэтанола внутри страны. Впрочем, до окончания активных боевых действий такой сценарий выглядит маловероятным", - отмечает "Экономическая правда". По ее данным, около 90% поставляемого на Украину топлива будет уже с добавлением биоэтанола.
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украина, азс
Экономика, УКРАИНА, АЗС
14:15 16.04.2025 (обновлено: 14:16 16.04.2025)
 
Все АЗС на Украине обяжут добавлять биоэтанол в бензин, пишут СМИ

"ЭП": все АЗС на Украине с 1 мая обяжут добавлять в бензин биоэтанол

© Unsplash/Erik McleanЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Unsplash/Erik Mclean
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. АЗС на Украине с 1 мая в рамках евроинтеграции страны будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола, сообщает украинское издание "Экономическая правда".
"Уже с 1 мая все без исключения автомобильные заправки в стране будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола (этилового спирта, полученного при переработке растительного сырья – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Поясняется, что это связано с обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, соответствующий законопроект был принят Радой летом 2024 года. "Идеальным сценарием для поддержки отечественных аграриев и уменьшения энергозависимости от импортных поставок было бы производство и смешивание биоэтанола внутри страны. Впрочем, до окончания активных боевых действий такой сценарий выглядит маловероятным", - отмечает "Экономическая правда".
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По ее данным, около 90% поставляемого на Украину топлива будет уже с добавлением биоэтанола.
 
ЭкономикаУКРАИНААЗС
 
 
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