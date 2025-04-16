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Итальянская Bialetti перейдет в руки китайских инвесторов
Итальянская Bialetti перейдет в руки китайских инвесторов - 16.04.2025, ПРАЙМ
Итальянская Bialetti перейдет в руки китайских инвесторов
Люксембургская компания Nuo Capital, контролируемая китайским бизнесменом, подписала соглашение с известным итальянским производителем кофейных продуктов и... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:00+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Люксембургская компания Nuo Capital, контролируемая китайским бизнесменом, подписала соглашение с известным итальянским производителем кофейных продуктов и аксессуаров Bialetti о приобретении почти 80% его акций, сообщает Corriere della Sera. "Люксембургская компания Nuo Capital, возглавляемая китайским магнатом Чжэнем Чэнжанем, завершила подписание договора купли-продажи на приобретение 78,567% акций Bialetti", - пишет издание. Отмечается, что завершение процесса продажи ожидается к концу июня. Газета пишет, что продажа связана с реструктуризацией долга итальянской компании. Компания Bialetti ведёт свою историю с 1919 года, когда итальянский инженер Альфонсо Бьялетти, вернувшись из Франции в родной город Крузиналло после окончания Первой мировой войны, открыл мастерскую по изготовлению металлических изделий для дома, говорится на сайте компании. А в 1933 году инженер запатентовал своё новое изобретение – первую в мире гейзерную кофеварку для приготовления кофе эспрессо. До этого эспрессо можно было выпить лишь в кофе-барах, так как машины для его приготовления были весьма громоздкие и дорогие. В последнее время зёрна кофе основных сортов - арабика и робуста - значительно выросли на биржах. Так, в феврале биржевая стоимость кофе арабика поднималась до нового исторического максимума и превышала отметку в 9,5 тысяч долларов за тонну. При этом с января прошлого года арабика подорожала в 1,8 раза. Однако с начала апреля наметилась коррекция, и цена на этот сорт снизилась примерно на 8,5%.
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китай, бизнес
Итальянская Bialetti перейдет в руки китайских инвесторов
Corriere della Sera: итальянская Bialetti переходит в руки китайских инвесторов
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Люксембургская компания Nuo Capital, контролируемая китайским бизнесменом, подписала соглашение с известным итальянским производителем кофейных продуктов и аксессуаров Bialetti о приобретении почти 80% его акций, сообщает Corriere della Sera.
"Люксембургская компания Nuo Capital, возглавляемая китайским магнатом Чжэнем Чэнжанем, завершила подписание договора купли-продажи на приобретение 78,567% акций Bialetti", - пишет издание.
Отмечается, что завершение процесса продажи ожидается к концу июня.
Газета пишет, что продажа связана с реструктуризацией долга итальянской компании.
Компания Bialetti ведёт свою историю с 1919 года, когда итальянский инженер Альфонсо Бьялетти, вернувшись из Франции в родной город Крузиналло после окончания Первой мировой войны, открыл мастерскую по изготовлению металлических изделий для дома, говорится на сайте компании. А в 1933 году инженер запатентовал своё новое изобретение – первую в мире гейзерную кофеварку для приготовления кофе эспрессо. До этого эспрессо можно было выпить лишь в кофе-барах, так как машины для его приготовления были весьма громоздкие и дорогие.
В последнее время зёрна кофе основных сортов - арабика и робуста - значительно выросли на биржах. Так, в феврале биржевая стоимость кофе арабика поднималась до нового исторического максимума и превышала отметку в 9,5 тысяч долларов за тонну. При этом с января прошлого года арабика подорожала в 1,8 раза. Однако с начала апреля наметилась коррекция, и цена на этот сорт снизилась примерно на 8,5%.
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