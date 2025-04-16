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Биржи АТР закрылись преимущественно снижением

Биржи АТР закрылись преимущественно снижением - 16.04.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР закрылись преимущественно снижением

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T12:34+0300

2025-04-16T12:34+0300

2025-04-16T12:34+0300

экономика

рынки

торги

индексы

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nvidia

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,26%, до 3 276 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – сократился на 1,1%, до 1 878,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index – упал на 1,91%, до 21 056,98 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,21%, до 2 447,43 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,04%, до 7 758,9 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,01%, до 33 920,4 пункта. Ранее аналитики ANZ и Nomura понизили прогноз ВВП Китая на текущий год: до 4,2% с 4,8% и до 4% с 4,5% соответственно. В то же время экономика страны в прошлом квартале выросла на 5,4% в годовом выражении. Промышленное производство в марте поднялось на 7,7% год к году, розничные продажи увеличились на 5,9%. Тем временем американская Nvidia сообщила ранее, что власти США проинформировали ее о необходимости иметь лицензию для экспорта в Китай чипов H20, и такие требования будут действовать в течение неопределенного периода времени. В связи с этим Nvidia объявила, что квартальные результаты её деятельности будут включать в себя расходы примерно в 5,5 миллиарда долларов, связанные с продуктами H20, в том числе на инвентаризацию и обязательства закупок. Акции Nvidia до открытия торгов среды дешевеют на 5,6%. А фондовый индекс Гонконга показал наиболее заметное снижение, акции китайских компаний в Гонконге сократились в цене: индекс Hang Seng China Enterprise уменьшился на 2,55%. В том числе акции JD подешевели на 5,5%, Xiaomi – на 4,3%, Lenovo – на 4,7%, Alibaba – на 4,1%. Бумаги Samsung Electronics в Сеуле подешевели на 3,4%, SK Hynix – на 3,65%; акции Advantest в Токио сократились в стоимости на 6,55%. "Динамика гонконгских акций обусловлена опасениями, что торговая война между США и Китаем может распространиться на нетарифные меры, такие как усиление ограничений на американские технологии и, возможно, финансовые рынки", - цитирует агентство Блумберг портфельного менеджера Allspring Global Investments Гэри Таня (Gary Tan).

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рынки, торги, индексы, китай, сша, гонконг, nvidia, shenzhen composite, hang seng index