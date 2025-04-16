Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне и Великобритании - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/birzhi-856737729.html
Биржи Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне и Великобритании
Биржи Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне и Великобритании - 16.04.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне и Великобритании
Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода данных по инфляции в еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:51+0300
2025-04-16T13:51+0300
экономика
рынки
торги
индексы
великобритания
москва
европа
dax
евростат
asml
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/14/777141439_0:92:1500:936_1920x0_80_0_0_78ce2a0bbdad657c15abffa0bb7eb50d.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода данных по инфляции в еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,4%, до 8 215,88 пункта, французский CAC 40 - на 0,6%, до 7 291,52 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 21 128,18 пункта. В ожидании публикации итогов заседания Европейского центрального банка в четверг рынки обращают внимание на экономические показатели стран еврозоны. Так, по окончательной оценке Евростата, годовая инфляция в еврозоне по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. Кроме того, годовая инфляция в Великобритании, согласно данным Бюро национальной статистики страны, по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне 2,7%. В числе корпоративных новостей можно отметить динамику акций технологической ASML Holding, которые дешевеют на 5,12% после выхода отчетности за первый квартал 2025 года. Президент и исполнительный директор ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) отметил усиление неопределенности в макроэкономической среде в связи с объявленными пошлинами США.
https://1prime.ru/20250416/birzhi-856732360.html
великобритания
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/14/777141439_66:0:1435:1027_1920x0_80_0_0_f1c35bdf6bdd432e3346c66b3c82b227.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, индексы, великобритания, москва, европа, dax, евростат, asml
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, DAX, Евростат, ASML
13:51 16.04.2025
 
Биржи Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне и Великобритании

Биржи Европы снижаются после выхода данных по инфляции в еврозоне и Британии

© fotolia.com / PavelisБиржи Европы
Биржи Европы - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© fotolia.com / Pavelis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода данных по инфляции в еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,4%, до 8 215,88 пункта, французский CAC 40 - на 0,6%, до 7 291,52 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 21 128,18 пункта.
В ожидании публикации итогов заседания Европейского центрального банка в четверг рынки обращают внимание на экономические показатели стран еврозоны. Так, по окончательной оценке Евростата, годовая инфляция в еврозоне по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее.
Кроме того, годовая инфляция в Великобритании, согласно данным Бюро национальной статистики страны, по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне 2,7%.
В числе корпоративных новостей можно отметить динамику акций технологической ASML Holding, которые дешевеют на 5,12% после выхода отчетности за первый квартал 2025 года. Президент и исполнительный директор ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) отметил усиление неопределенности в макроэкономической среде в связи с объявленными пошлинами США.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Биржи АТР закрылись преимущественно снижением
12:34
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыВЕЛИКОБРИТАНИЯМОСКВАЕВРОПАDAXЕвростатASML
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала