https://1prime.ru/20250416/birzhi-856737729.html

Биржи Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне и Великобритании

Биржи Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне и Великобритании - 16.04.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне и Великобритании

Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода данных по инфляции в еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T13:51+0300

2025-04-16T13:51+0300

2025-04-16T13:51+0300

экономика

рынки

торги

индексы

великобритания

москва

европа

dax

евростат

asml

https://cdnn.1prime.ru/img/77714/14/777141439_0:92:1500:936_1920x0_80_0_0_78ce2a0bbdad657c15abffa0bb7eb50d.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода данных по инфляции в еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,4%, до 8 215,88 пункта, французский CAC 40 - на 0,6%, до 7 291,52 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 21 128,18 пункта. В ожидании публикации итогов заседания Европейского центрального банка в четверг рынки обращают внимание на экономические показатели стран еврозоны. Так, по окончательной оценке Евростата, годовая инфляция в еврозоне по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. Кроме того, годовая инфляция в Великобритании, согласно данным Бюро национальной статистики страны, по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне 2,7%. В числе корпоративных новостей можно отметить динамику акций технологической ASML Holding, которые дешевеют на 5,12% после выхода отчетности за первый квартал 2025 года. Президент и исполнительный директор ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) отметил усиление неопределенности в макроэкономической среде в связи с объявленными пошлинами США.

https://1prime.ru/20250416/birzhi-856732360.html

великобритания

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, индексы, великобритания, москва, европа, dax, евростат, asml