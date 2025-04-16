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Биржи Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне и Великобритании
Биржи Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне и Великобритании - 16.04.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне и Великобритании
Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода данных по инфляции в еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:51+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода данных по инфляции в еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,4%, до 8 215,88 пункта, французский CAC 40 - на 0,6%, до 7 291,52 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 21 128,18 пункта. В ожидании публикации итогов заседания Европейского центрального банка в четверг рынки обращают внимание на экономические показатели стран еврозоны. Так, по окончательной оценке Евростата, годовая инфляция в еврозоне по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. Кроме того, годовая инфляция в Великобритании, согласно данным Бюро национальной статистики страны, по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне 2,7%. В числе корпоративных новостей можно отметить динамику акций технологической ASML Holding, которые дешевеют на 5,12% после выхода отчетности за первый квартал 2025 года. Президент и исполнительный директор ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) отметил усиление неопределенности в макроэкономической среде в связи с объявленными пошлинами США.
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рынки, торги, индексы, великобритания, москва, европа, dax, евростат, asml
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, DAX, Евростат, ASML
Биржи Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне и Великобритании
Биржи Европы снижаются после выхода данных по инфляции в еврозоне и Британии
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода данных по инфляции в еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,4%, до 8 215,88 пункта, французский CAC 40 - на 0,6%, до 7 291,52 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 21 128,18 пункта.
В ожидании публикации итогов заседания Европейского центрального банка в четверг рынки обращают внимание на экономические показатели стран еврозоны. Так, по окончательной оценке Евростата, годовая инфляция в еврозоне по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее.
Кроме того, годовая инфляция в Великобритании, согласно данным Бюро национальной статистики страны, по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне 2,7%.
В числе корпоративных новостей можно отметить динамику акций технологической ASML Holding, которые дешевеют на 5,12% после выхода отчетности за первый квартал 2025 года. Президент и исполнительный директор ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) отметил усиление неопределенности в макроэкономической среде в связи с объявленными пошлинами США.
Биржи АТР закрылись преимущественно снижением