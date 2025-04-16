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Китаю пообещали проблемы с запчастями к самолетам Boeing

Китаю пообещали проблемы с запчастями к самолетам Boeing - 16.04.2025, ПРАЙМ

Китаю пообещали проблемы с запчастями к самолетам Boeing

Китай столкнется с нехваткой запчастей к самолетам американской компании Boeing и проблемами в обслуживании после того, как Пекин запретил ввоз самолетов и... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T14:49+0300

2025-04-16T14:49+0300

2025-04-16T14:49+0300

экономика

китай

запчасти

boeing

дефицит

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Китай столкнется с нехваткой запчастей к самолетам американской компании Boeing и проблемами в обслуживании после того, как Пекин запретил ввоз самолетов и запчастей на фоне торговой войны с США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. Днем ранее агентство писало также со ссылкой на источники, что власти Китая в связи с торговой войной потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов Boeing, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя это сообщение, заявил, что не ознакомлен с соответствующей ситуацией. "После того как Китай ввел запрет на поставку самолетов Boeing Co. в качестве ответной меры на тарифы президента Дональда Трампа... местные авиакомпании теперь сталкиваются с проблемой ремонта и обслуживания сотен самолетов американского производителя в своем текущем парке", - пишет агентство. Авиаперевозчики и лизинговые компании накопили запчасти за последние несколько лет как от производителей, так и за счет покупки старых самолетов, и это должно помочь отрасли справиться в ближайшее время, считают осведомленные источники Блумберга. Один из собеседников уточнил, что Коммерческая авиастроительная корпорация Китая (COMAC) создала запас двигателей, чтобы построить десятки самолетов в этом году на фоне ожиданий заказов от гонконгских, ближневосточных и вьетнамских перевозчиков. Другие источники заявили, что китайские чиновники рассматривают возможность запросить Airbus поставлять дополнительный комплект двигателей на все новые самолеты. Источники уточнили, что даже если эти двигатели произведены в США или имеют американские компоненты, они не будут затронуты, если связаны с самолетом французского производства. Аналитики отмечают, что решение Китая может быть переговорной тактикой, пишет агентство. Так, аналитик RBC Capital Markets LLC Кен Херберт (Ken Herbert) полагает, что Китаю будет трудно сохранить ограничение импорта новых запчастей самолетов на длительное время, а Сингапур может обеспечить обходной путь для их получения. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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китай, запчасти, boeing, дефицит