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Эксперт оценил ежегодные потери Boeing от запрета Китая - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил ежегодные потери Boeing от запрета Китая
Эксперт оценил ежегодные потери Boeing от запрета Китая - 16.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил ежегодные потери Boeing от запрета Китая
Запрет китайским авиакомпаниям покупать самолеты Boeing нанесет американскому авиаконцерну значительный финансовый ущерб, если продлится более полугода:... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T16:19+0300
2025-04-16T16:19+0300
экономика
китай
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Запрет китайским авиакомпаниям покупать самолеты Boeing нанесет американскому авиаконцерну значительный финансовый ущерб, если продлится более полугода: ежегодные потери Boeing могут составить 10-15 миллиардов долларов, прокомментировал РИА Новости кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. После этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власти Китая потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов американской Boeing, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний в связи с торговой войной. "Китайский запрет на закупку Boeing авиакомпаниями Китая нанесет или может нанести компании, если продлится более полугода, значительный финансовый ущерб. Китай - ключевой рынок для авиагиганта. Ежегодные потери Boeing могут составить 10-15 миллиардов долларов США, учитывая, что до пандемии до 25% поставок Boeing приходилось на китайские авиакомпании", - сказал Севостьянов. При этом, по его мнению, в долгосрочной перспективе ущерб усилится из-за потери доли рынка в пользу европейского Airbus, "который уже укрепляет позиции в КНР". Однако финансовые потери - это не самое неприятное для Boeing, отмечает Севостьянов. Так, прогнозы роста китайского авиарынка до 2040 года предполагают, что на рынок будет поставлено около 9 тысяч новых самолетов. Значительная часть поставок могла бы достаться Boeing, обращает внимание эксперт. "Стратегия Китая на развитие авиаотрасли должна сделать до 2043 года Китай лидером авиационного пассажиропотока. Запрет же лишает компанию Boeing доли в этом росте. Это значительно серьезнее даже двузначных цифр недополученной прибыли", - подчеркнул доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. При этом для американской компании существуют и дополнительные риски - это заморозка текущих контрактов, например, на Boeing 737 MAX, а также снижение доверия инвесторов. "Для Boeing это удар по планам восстановления после кризиса 737 MAX и пандемии, что может отразиться на рыночной капитализации. По моей оценке, ее снижение может составить около 5-8%. Поэтому властям КНР запрет выгоден как рычаг давления в переговорах с США... Точная оценка зависит от длительности запрета и возможных политических договоренностей", - отметил эксперт. Вместе с тем, по его словам, здесь есть проблема и для Китая – ему придется корректировать стратегию роста авиаперевозок. "Airbus не сможет полностью заменить Boeing, и тем более сделать это быстро, а собственный самолет Comac C919 сильно зависит от иностранных комплектующих. Поэтому рычаг давления со стороны серьезный, но стороны, скорее всего, будут договариваться", - заключил Севостьянов.
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китай, сша, дональд трамп, boeing
Экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Boeing
16:19 16.04.2025
 
Эксперт оценил ежегодные потери Boeing от запрета Китая

Политолог Севостьянов: потери Boeing от запрета КНР могут составить $10-15 млрд

© flickr.com / Bryan BurkeBoeing 737
Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© flickr.com / Bryan Burke
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Запрет китайским авиакомпаниям покупать самолеты Boeing нанесет американскому авиаконцерну значительный финансовый ущерб, если продлится более полугода: ежегодные потери Boeing могут составить 10-15 миллиардов долларов, прокомментировал РИА Новости кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
После этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власти Китая потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов американской Boeing, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний в связи с торговой войной.
"Китайский запрет на закупку Boeing авиакомпаниями Китая нанесет или может нанести компании, если продлится более полугода, значительный финансовый ущерб. Китай - ключевой рынок для авиагиганта. Ежегодные потери Boeing могут составить 10-15 миллиардов долларов США, учитывая, что до пандемии до 25% поставок Boeing приходилось на китайские авиакомпании", - сказал Севостьянов.
При этом, по его мнению, в долгосрочной перспективе ущерб усилится из-за потери доли рынка в пользу европейского Airbus, "который уже укрепляет позиции в КНР".
Однако финансовые потери - это не самое неприятное для Boeing, отмечает Севостьянов. Так, прогнозы роста китайского авиарынка до 2040 года предполагают, что на рынок будет поставлено около 9 тысяч новых самолетов. Значительная часть поставок могла бы достаться Boeing, обращает внимание эксперт.
"Стратегия Китая на развитие авиаотрасли должна сделать до 2043 года Китай лидером авиационного пассажиропотока. Запрет же лишает компанию Boeing доли в этом росте. Это значительно серьезнее даже двузначных цифр недополученной прибыли", - подчеркнул доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.
При этом для американской компании существуют и дополнительные риски - это заморозка текущих контрактов, например, на Boeing 737 MAX, а также снижение доверия инвесторов.
"Для Boeing это удар по планам восстановления после кризиса 737 MAX и пандемии, что может отразиться на рыночной капитализации. По моей оценке, ее снижение может составить около 5-8%. Поэтому властям КНР запрет выгоден как рычаг давления в переговорах с США... Точная оценка зависит от длительности запрета и возможных политических договоренностей", - отметил эксперт.
Вместе с тем, по его словам, здесь есть проблема и для Китая – ему придется корректировать стратегию роста авиаперевозок. "Airbus не сможет полностью заменить Boeing, и тем более сделать это быстро, а собственный самолет Comac C919 сильно зависит от иностранных комплектующих. Поэтому рычаг давления со стороны серьезный, но стороны, скорее всего, будут договариваться", - заключил Севостьянов.
%Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Власти Китая запретили авиакомпаниям ввоз самолетов Boeing, пишут СМИ
Вчера, 12:05
 
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