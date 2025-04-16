https://1prime.ru/20250416/bosh-856746925.html

В немецкой Bosch заявили, что компания не имеет никаких деловых связей с РФ

В немецкой Bosch заявили, что компания не имеет никаких деловых связей с РФ - 16.04.2025, ПРАЙМ

В немецкой Bosch заявили, что компания не имеет никаких деловых связей с РФ

Дочерняя компания Bosch, BSH Hausgeräte, не имеет никаких деловых связей с Россией и не намерена менять свою политику в данном вопросе. Об этом агентству РИА... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T17:14+0300

2025-04-16T17:14+0300

2025-04-16T17:14+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

владимир путин

bosch

газпром

siemens

https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Дочерняя компания Bosch, BSH Hausgeräte, не имеет никаких деловых связей с Россией и не намерена менять свою политику в данном вопросе. Об этом агентству РИА Новости сообщила глава пресс-службы BSH Hausgeräte Ева Бауэршмидт. Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что дочерняя структура "Газпрома" - "Газпром бытовые системы" - планирует перезапустить предприятия Bosch в Санкт-Петербурге. "BSH Hausgeräte больше не поддерживает никаких деловых отношений с Россией. Компания также больше не поставляет продукцию и комплектующие в Россию. Всем нашим подразделениям и сотрудникам по всему миру предписано не вести бизнес с Россией. Мы не планируем это менять", - отметила она.Производство бытовой техники на площадке в Санкт-Петербурге приостановлено с марта 2022 года, а управление этой площадкой было передано компании "Газпром бытовые системы" по указу президента."Указом президента администратором этой площадки назначено АО "Газпром бытовые системы". Это принудительное администрирование осуществляется независимо и без консультаций с BSH, что означает, что мы не имеем здесь никакого влияния. Ни ООО "БСХ Бытовые Приборы", ни администратор не имеют права использовать товарный знак Bosch или другие товарные знаки BSH", - добавила Бауэршмидт.

https://1prime.ru/20250415/bosch-856716118.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, владимир путин, bosch, газпром, siemens