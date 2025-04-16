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В немецкой Bosch заявили, что компания не имеет никаких деловых связей с РФ
В немецкой Bosch заявили, что компания не имеет никаких деловых связей с РФ - 16.04.2025, ПРАЙМ
В немецкой Bosch заявили, что компания не имеет никаких деловых связей с РФ
Дочерняя компания Bosch, BSH Hausgeräte, не имеет никаких деловых связей с Россией и не намерена менять свою политику в данном вопросе. Об этом агентству РИА... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:14+0300
2025-04-16T17:14+0300
2025-04-16T17:14+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Дочерняя компания Bosch, BSH Hausgeräte, не имеет никаких деловых связей с Россией и не намерена менять свою политику в данном вопросе. Об этом агентству РИА Новости сообщила глава пресс-службы BSH Hausgeräte Ева Бауэршмидт. Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что дочерняя структура "Газпрома" - "Газпром бытовые системы" - планирует перезапустить предприятия Bosch в Санкт-Петербурге. "BSH Hausgeräte больше не поддерживает никаких деловых отношений с Россией. Компания также больше не поставляет продукцию и комплектующие в Россию. Всем нашим подразделениям и сотрудникам по всему миру предписано не вести бизнес с Россией. Мы не планируем это менять", - отметила она.Производство бытовой техники на площадке в Санкт-Петербурге приостановлено с марта 2022 года, а управление этой площадкой было передано компании "Газпром бытовые системы" по указу президента."Указом президента администратором этой площадки назначено АО "Газпром бытовые системы". Это принудительное администрирование осуществляется независимо и без консультаций с BSH, что означает, что мы не имеем здесь никакого влияния. Ни ООО "БСХ Бытовые Приборы", ни администратор не имеют права использовать товарный знак Bosch или другие товарные знаки BSH", - добавила Бауэршмидт.
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Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, Bosch, Газпром, Siemens
В немецкой Bosch заявили, что компания не имеет никаких деловых связей с РФ
Пресс-служба BSH Hausger te: компания не планирует менять отношения с Россией
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Дочерняя компания Bosch, BSH Hausgeräte, не имеет никаких деловых связей с Россией и не намерена менять свою политику в данном вопросе. Об этом агентству РИА Новости сообщила глава пресс-службы BSH Hausgeräte Ева Бауэршмидт.
Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что дочерняя структура "Газпрома" - "Газпром бытовые системы" - планирует перезапустить предприятия Bosch в Санкт-Петербурге.
"BSH Hausgeräte больше не поддерживает никаких деловых отношений с Россией. Компания также больше не поставляет продукцию и комплектующие в Россию. Всем нашим подразделениям и сотрудникам по всему миру предписано не вести бизнес с Россией. Мы не планируем это менять", - отметила она.
Производство бытовой техники на площадке в Санкт-Петербурге приостановлено с марта 2022 года, а управление этой площадкой было передано компании "Газпром бытовые системы" по указу президента.
"Указом президента администратором этой площадки назначено АО "Газпром бытовые системы". Это принудительное администрирование осуществляется независимо и без консультаций с BSH, что означает, что мы не имеем здесь никакого влияния. Ни ООО "БСХ Бытовые Приборы", ни администратор не имеют права использовать товарный знак Bosch или другие товарные знаки BSH", - добавила Бауэршмидт.
Дочерняя компания "Газпрома" перезапустит заводы Bosch