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Бразилия предоставила убежище супруге экс-президента Перу

Бразилия предоставила убежище супруге экс-президента Перу - 16.04.2025, ПРАЙМ

Бразилия предоставила убежище супруге экс-президента Перу

Перуанские власти выдали разрешение на безопасный выезд супруге экс-президента Надин Эредиа Аларкон, которая вместе с мужем была осуждена во вторник на 15 лет... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T05:47+0300

2025-04-16T05:47+0300

2025-04-16T05:47+0300

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МЕХИКО, 16 апр - ПРАЙМ. Перуанские власти выдали разрешение на безопасный выезд супруге экс-президента Надин Эредиа Аларкон, которая вместе с мужем была осуждена во вторник на 15 лет тюрьмы за незаконное финансирование избирательной кампании и укрылась в посольстве Бразилии, а также ее несовершеннолетнему сыну Самиру Малько Ольянте Умале Эредии после решения Бразилии предоставить им дипломатическое убежище, сообщил МИД Перу. "Посольство Федеративной Республики Бразилия в Перу сообщило, что ... приняло решение предоставить дипломатическое убежище госпоже Надин Эредиа Аларкон и ее несовершеннолетнему сыну Самиру Малько Ольянте Умале Эредии", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Перу. Уголовный суд Перу вынес во вторник приговор бывшему президенту Ольянте Умале и его супруге Надин Эредиа по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Они приговорены к 15 годам тюрьмы и штрафу в размере 670 тысяч долларов США каждый. Брат Надин Эредиа приговорен по этому делу к 12 годам заключения, еще четверо обвиняемых получили от пяти до восьми лет. Надин Эредиа сразу после оглашения приговора укрылась в посольстве Бразилии и запросила убежище в этой стране. "Правительство Федеративной Республики Бразилия потребовало выезда просителей убежища ... В этой связи, в соответствии с вышеупомянутыми статьями V и XII (Конвенции о дипломатическом убежище 1954 года - ред.), правительство Перу предоставило гарантии передачи обоих лиц и выдало соответствующие пропуска безопасности", - сказано в коммюнике внешнеполитического ведомства Перу. Бывший президент Перу Ольянта Умала (занимал этот пост в 2011-2016 годах) был арестован 2 февраля 2023 года по обвинению в незаконном финансировании его избирательных кампаний 2006 и 2011 годов. Согласно заключению прокуратуры, незаконные пожертвования на его кампанию поступали из Венесуэлы и от строительных компаний Odebrecht и OAS.

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общество , мировая экономика, перу, бразилия, сша, мид