https://1prime.ru/20250416/britanija-856717370.html
Британия сообщила об инциденте с судном у Йемена
Британия сообщила об инциденте с судном у Йемена - 16.04.2025, ПРАЙМ
Британия сообщила об инциденте с судном у Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС впервые за несколько месяцев сообщило об инциденте с судном у Йемена. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T00:54+0300
2025-04-16T00:54+0300
2025-04-16T00:54+0300
экономика
мировая экономика
йемен
москва
персидский залив
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856717370.jpg?1744754089
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС впервые за несколько месяцев сообщило об инциденте с судном у Йемена.
Сообщается, что инцидент произошёл в 100 морских милях (185,2 километра) к востоку от Адена, Йемен.
"Капитан судна сообщил, что вооружённые лица на нескольких малых судах преследовали его в течение примерно двух часов, раздавались выстрелы. Капитан изменил курс в сторону побережья Йемена, и малые суда впоследствии покинули этот район", - говорится в сообщении UKMTO в соцсети X.
Управление сообщило, что экипаж находится в безопасности. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
В январе UKMTO сообщало об инциденте в Персидском заливе. В декабре 2024 года управление сообщало о нападении на судно у берегов йеменского порта Аден.
йемен
москва
персидский залив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, йемен, москва, персидский залив
Экономика, Мировая экономика, ЙЕМЕН, МОСКВА, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
Британия сообщила об инциденте с судном у Йемена
Управление морских торговых операций Британии сообщило об инциденте с судном у Йемена
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС впервые за несколько месяцев сообщило об инциденте с судном у Йемена.
Сообщается, что инцидент произошёл в 100 морских милях (185,2 километра) к востоку от Адена, Йемен.
"Капитан судна сообщил, что вооружённые лица на нескольких малых судах преследовали его в течение примерно двух часов, раздавались выстрелы. Капитан изменил курс в сторону побережья Йемена, и малые суда впоследствии покинули этот район", - говорится в сообщении UKMTO в соцсети X.
Управление сообщило, что экипаж находится в безопасности. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
В январе UKMTO сообщало об инциденте в Персидском заливе. В декабре 2024 года управление сообщало о нападении на судно у берегов йеменского порта Аден.