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Британия сообщила об инциденте с судном у Йемена

Британия сообщила об инциденте с судном у Йемена - 16.04.2025, ПРАЙМ

Британия сообщила об инциденте с судном у Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС впервые за несколько месяцев сообщило об инциденте с судном у Йемена. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T00:54+0300

2025-04-16T00:54+0300

2025-04-16T00:54+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС впервые за несколько месяцев сообщило об инциденте с судном у Йемена. Сообщается, что инцидент произошёл в 100 морских милях (185,2 километра) к востоку от Адена, Йемен. "Капитан судна сообщил, что вооружённые лица на нескольких малых судах преследовали его в течение примерно двух часов, раздавались выстрелы. Капитан изменил курс в сторону побережья Йемена, и малые суда впоследствии покинули этот район", - говорится в сообщении UKMTO в соцсети X. Управление сообщило, что экипаж находится в безопасности. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. В январе UKMTO сообщало об инциденте в Персидском заливе. В декабре 2024 года управление сообщало о нападении на судно у берегов йеменского порта Аден.

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мировая экономика, йемен, москва, персидский залив