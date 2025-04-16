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СМИ: Британия близка к подписанию с ЕС соглашения о ветеринарных стандартах - 16.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Британия близка к подписанию с ЕС соглашения о ветеринарных стандартах
СМИ: Британия близка к подписанию с ЕС соглашения о ветеринарных стандартах - 16.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Британия близка к подписанию с ЕС соглашения о ветеринарных стандартах
Великобритания близка к подписанию с Евросоюзом соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах, что может поставить под угрозу торговую сделку с США,... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T02:49+0300
2025-04-16T02:49+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Великобритания близка к подписанию с Евросоюзом соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах, что может поставить под угрозу торговую сделку с США, пишет британская газета Telegraph. "(Премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер близок к новому партнёрству с ЕС, которое может поставить торговую сделку с Белым домом под угрозу. Британские переговорщики близки к подписанию продовольственных и ветеринарных стандартов Брюсселя... Этот шаг, ожидаемый в следующем месяце, может закрыть доступ к американским продуктам, которые (президент США - ред.) Дональд Трамп хочет продавать в Британию", - говорится в сообщении. По данным газеты, соглашение, которое может быть подписано уже в следующем месяце, позволит Великобритании и ЕС свободно торговать ветеринарными товарами и продовольствием без пограничного контроля. Как заявил газете лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, соглашение с ЕС сделает жизнь США "очень трудной, может быть, невозможной". По словам переговорщика по Brexit Дэвида Фроста, эта сделка затруднит переговоры с Белым домом, поскольку США хотят доступ к британскому рынку продовольствия и сельского хозяйства. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, сша, великобритания, москва, дональд трамп, ес, brexit
Мировая экономика, Экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп, ЕС, Brexit
02:49 16.04.2025
 
СМИ: Британия близка к подписанию с ЕС соглашения о ветеринарных стандартах

Telegraph: Британия близка к подписанию с ЕС соглашения о ветеринарных стандартах

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Великобритания близка к подписанию с Евросоюзом соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах, что может поставить под угрозу торговую сделку с США, пишет британская газета Telegraph.
"(Премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер близок к новому партнёрству с ЕС, которое может поставить торговую сделку с Белым домом под угрозу. Британские переговорщики близки к подписанию продовольственных и ветеринарных стандартов Брюсселя... Этот шаг, ожидаемый в следующем месяце, может закрыть доступ к американским продуктам, которые (президент США - ред.) Дональд Трамп хочет продавать в Британию", - говорится в сообщении.
По данным газеты, соглашение, которое может быть подписано уже в следующем месяце, позволит Великобритании и ЕС свободно торговать ветеринарными товарами и продовольствием без пограничного контроля.
Как заявил газете лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, соглашение с ЕС сделает жизнь США "очень трудной, может быть, невозможной".
По словам переговорщика по Brexit Дэвида Фроста, эта сделка затруднит переговоры с Белым домом, поскольку США хотят доступ к британскому рынку продовольствия и сельского хозяйства.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
 
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