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СМИ: Британия близка к подписанию с ЕС соглашения о ветеринарных стандартах

СМИ: Британия близка к подписанию с ЕС соглашения о ветеринарных стандартах - 16.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Британия близка к подписанию с ЕС соглашения о ветеринарных стандартах

Великобритания близка к подписанию с Евросоюзом соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах, что может поставить под угрозу торговую сделку с США,... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T02:49+0300

2025-04-16T02:49+0300

2025-04-16T02:49+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Великобритания близка к подписанию с Евросоюзом соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах, что может поставить под угрозу торговую сделку с США, пишет британская газета Telegraph. "(Премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер близок к новому партнёрству с ЕС, которое может поставить торговую сделку с Белым домом под угрозу. Британские переговорщики близки к подписанию продовольственных и ветеринарных стандартов Брюсселя... Этот шаг, ожидаемый в следующем месяце, может закрыть доступ к американским продуктам, которые (президент США - ред.) Дональд Трамп хочет продавать в Британию", - говорится в сообщении. По данным газеты, соглашение, которое может быть подписано уже в следующем месяце, позволит Великобритании и ЕС свободно торговать ветеринарными товарами и продовольствием без пограничного контроля. Как заявил газете лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, соглашение с ЕС сделает жизнь США "очень трудной, может быть, невозможной". По словам переговорщика по Brexit Дэвида Фроста, эта сделка затруднит переговоры с Белым домом, поскольку США хотят доступ к британскому рынку продовольствия и сельского хозяйства. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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мировая экономика, сша, великобритания, москва, дональд трамп, ес, brexit