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Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 2,6%

Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 2,6% - 16.04.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 2,6%

Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T09:11+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). В месячном выражении потребительские цены за март выросли на 0,3% после роста на 0,4% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию на уровне 2,7%, месячную - в 0,4%.

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