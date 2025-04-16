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США хотят лишить DeepSeek американских технологий, пишет NYT - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/deepseek-856754624.html
США хотят лишить DeepSeek американских технологий, пишет NYT
США хотят лишить DeepSeek американских технологий, пишет NYT - 16.04.2025, ПРАЙМ
США хотят лишить DeepSeek американских технологий, пишет NYT
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против специализирующейся на искусственном интеллекте (ИИ) китайской... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T22:32+0300
2025-04-16T22:32+0300
экономика
сша
технологии
deepseek
блокировка
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против специализирующейся на искусственном интеллекте (ИИ) китайской компании DeepSeek, чтобы заблокировать для нее покупку американских технологий, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Ранее американская компания-разработчик видеокарт Nvidia сообщила, что власти США проинформировали ее о необходимости иметь лицензию для экспорта в Китай чипов H20, требования будут действовать в течение неопределенного периода времени. "Она (администрация - ред.) также рассматривает возможность введения санкций, которые заблокируют DeepSeek от покупки американских технологий, и обсуждает возможность запрета доступа американцев к ее (компании - ред.) услугам", - пишет газета. Издание отмечает, что давление США на DeepSeek и Nvidia вызвано страхом Вашингтона, что Китай может обойти США в области искусственного интеллекта, а это может привести к далеко идущим последствиям для национальной безопасности и геополитики. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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сша, технологии, deepseek, блокировка
Экономика, США, Технологии, DeepSeek, блокировка
22:32 16.04.2025
 
США хотят лишить DeepSeek американских технологий, пишет NYT

NYT: США хотят заблокировать для DeepSeek покупку американских технологий

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКитайский ИИ-ассистент DeepSeek
Китайский ИИ-ассистент DeepSeek - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против специализирующейся на искусственном интеллекте (ИИ) китайской компании DeepSeek, чтобы заблокировать для нее покупку американских технологий, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее американская компания-разработчик видеокарт Nvidia сообщила, что власти США проинформировали ее о необходимости иметь лицензию для экспорта в Китай чипов H20, требования будут действовать в течение неопределенного периода времени.
"Она (администрация - ред.) также рассматривает возможность введения санкций, которые заблокируют DeepSeek от покупки американских технологий, и обсуждает возможность запрета доступа американцев к ее (компании - ред.) услугам", - пишет газета.
Издание отмечает, что давление США на DeepSeek и Nvidia вызвано страхом Вашингтона, что Китай может обойти США в области искусственного интеллекта, а это может привести к далеко идущим последствиям для национальной безопасности и геополитики.
Логотипы чат-ботов DeepSeek и ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
OpenAI призвал США ограничить китайскую DeepSeek из-за рисков для данных
14 марта, 11:39
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
 
ЭкономикаСШАТехнологииDeepSeekблокировка
 
 
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