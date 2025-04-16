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Названы лидеры по объему строительства жилья в России

Названы лидеры по объему строительства жилья в России - 16.04.2025, ПРАЙМ

Названы лидеры по объему строительства жилья в России

Среди десятки крупнейших девелоперов по объему строительства жилья в России самый высокий показатель распроданности зафиксирован у "А101", следует из... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T12:12+0300

2025-04-16T12:12+0300

2025-04-16T12:12+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Среди десятки крупнейших девелоперов по объему строительства жилья в России самый высокий показатель распроданности зафиксирован у "А101", следует из аналитических данных единой инфосистемы жилищного строительства. Как указывается в них, согласно отчету по данным на 11 апреля 2025 года, "А101", занимающая девятое место по объему жилищного строительства России (1,2 миллиона квадратных метров), имеет самый высокий показатель распроданности - 74%, при этом отношение распроданности к стройготовности составляет 115%. Далее идет холдинг Setl Group (восьмое место по объему возводимого жилья, 1,3 миллиона "квадратов") с распроданностью на уровне 60%. Соотношение к стройготовности - 228%. На третьем месте - ПИК, возводящий более 4 миллионов квадратных метров (второе место по строительству жилья). Распроданность - 57%, соотношение к стройготовности - 123%. Девелопер "Самолет", который лидирует в стране по объему жилищного строительства (почти 4,8 миллиона "квадратов"), имеет распроданность на уроне 37%, соотношение к стройготовности - 82%. Также в десятку крупнейших застройщиков вошли "Точно", Dogma, ФСК, ЛСР, Брусника, "Югстройинвест" - показатели распроданности - 8%, 20%, 32%, 39%, 33% и 43% соответственно, следует из аналитических данных. В целом по России, как отмечается в них, распроданность составляет 31% при объеме жилищного строительства в 114,5 миллиона квадратных метров. Отношение распроданности к стройготовности - 74%.

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