https://1prime.ru/20250416/diktant-856738980.html

Стало известно, сколько людей написали тотальный диктант на отлично

Стало известно, сколько людей написали тотальный диктант на отлично - 16.04.2025, ПРАЙМ

Стало известно, сколько людей написали тотальный диктант на отлично

Тотальный диктант в 2025 году на отлично написали 2% - 9% участников в зависимости от части текста, сообщили РИА Новости организаторы. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T14:29+0300

2025-04-16T14:29+0300

2025-04-16T14:29+0300

россия

тотальный диктант

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Тотальный диктант в 2025 году на отлично написали 2% - 9% участников в зависимости от части текста, сообщили РИА Новости организаторы. "В 2025 году на отлично диктант написали 2–9% участников в зависимости от части текста. Филологи отметили, что количество отличников неодинаковое, так как части различались по уровню трудности", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди тех, кто писал первую часть текста, 2–5% — отличники. Среди писавших третью или четвертую части текста это число больше: на пятерку диктант написали 7–9% участников акции. В 2024 году количество отличников достигло 10%. "Самой большой трудностью для участников Тотального диктанта 2025 года стало употребление прописных и строчных букв. Пишущие массово использовали прописные буквы там, где правильно написание со строчной", - рассказал председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов. Кроме того, в топ орфографических трудностей попали сложные случаи слитного, раздельного и дефисного написания. Автором Тотального диктанта в 2025 году стала писательница Марина Москвина. Тема ее текста "В поисках чудесного" — путешествия, приключения, вызов себе. Диктант в этом году в разных форматах написали свыше 1,3 миллиона человек. Акция прошла 5 апреля в 50 странах по всему миру и в онлайн-формате. Текст Москвиной в этом году переведен на 21 национальный язык. Тотальный диктант - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Ее цель - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, тотальный диктант