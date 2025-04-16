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"Ростелеком" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/dividendy-856737236.html
"Ростелеком" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года
"Ростелеком" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Ростелеком" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года
Топ-менеджмент "Ростелекома" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский на площадке... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:34+0300
2025-04-16T13:34+0300
экономика
технологии
михаил осеевский
ростелеком
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Топ-менеджмент "Ростелекома" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский на площадке конференции Data Fusion. "Мы рекомендовали дивиденды выплатить", - сказал Осеевский, не уточнив объем выплат. Комментируя новую дивидендную политику компании, он отметил, что размер выплат в рублях будет зависеть от макроэкономических параметров. "Если по-прежнему будет сильное давление через ключевую ставку на денежный поток, понятно, что это одна история. Поэтому сейчас никто не может сказать, как будет выглядеть эта картина в будущем", - отметил глава "Ростелекома". Ранее в апреле совет директоров "Ростелекома" утвердил дивидендную политику на 2024-2026 отчетные годы: компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в 2024 году снизилась на 43%, до 24,1 миллиарда рублей. В сентябре 2024 года акционеры "Ростелекома" одобрили выплату дивидендов по результатам прошлого года - в размере 6,06 рубля на акцию.
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технологии, михаил осеевский, ростелеком
Экономика, Технологии, Михаил Осеевский, Ростелеком
13:34 16.04.2025
 
"Ростелеком" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года

Топ-менеджмент "Ростелекома" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Ростелеком"
Офис компании Ростелеком - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Топ-менеджмент "Ростелекома" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский на площадке конференции Data Fusion.
"Мы рекомендовали дивиденды выплатить", - сказал Осеевский, не уточнив объем выплат.
Комментируя новую дивидендную политику компании, он отметил, что размер выплат в рублях будет зависеть от макроэкономических параметров. "Если по-прежнему будет сильное давление через ключевую ставку на денежный поток, понятно, что это одна история. Поэтому сейчас никто не может сказать, как будет выглядеть эта картина в будущем", - отметил глава "Ростелекома".
Ранее в апреле совет директоров "Ростелекома" утвердил дивидендную политику на 2024-2026 отчетные годы: компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в 2024 году снизилась на 43%, до 24,1 миллиарда рублей.
В сентябре 2024 года акционеры "Ростелекома" одобрили выплату дивидендов по результатам прошлого года - в размере 6,06 рубля на акцию.
Офис компании Мегафон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за 2024 год
14 апреля, 10:57
 
ЭкономикаТехнологииМихаил ОсеевскийРостелеком
 
 
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