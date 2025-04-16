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Додик дал совет странам Евросоюза в отношении Путина - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Додик дал совет странам Евросоюза в отношении Путина
Додик дал совет странам Евросоюза в отношении Путина - 16.04.2025, ПРАЙМ
Додик дал совет странам Евросоюза в отношении Путина
Лидер Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик посоветовал ЕС, включая Германию, не демонизировать Россию и президента РФ Владимира... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T22:56+0300
2025-04-16T22:56+0300
политика
милорад додик
евросоюз
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Лидер Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик посоветовал ЕС, включая Германию, не демонизировать Россию и президента РФ Владимира Путина. "Я бы сказал, что им (ЕС и Германии – ред.) следует прежде всего прекратить демонизировать Путина и демонизировать Россию, а затем пытаться придумать нарратив, который бы это объяснил. Россия не является злом, как они пытаются ее изобразить. У России есть свое собственное большое государство и большая страна, и они пытаются контролировать свои границы, потому что все это делают, включая НАТО, которое контролирует свои границы", - сказал Додик в интервью изданию Weltwoche. Лидер РС БиГ также посоветовал Германии решить вопрос с "Северными потоками", пока к решению не подключились американцы. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Тем не менее Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Президент Республики РС БиГ в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.
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милорад додик, евросоюз, владимир путин, россия
Политика, Милорад Додик, Евросоюз, Владимир Путин, РОССИЯ
22:56 16.04.2025
 
Додик дал совет странам Евросоюза в отношении Путина

Додик: Евросоюзу следует прекратить демонизировать Путина и Россию

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПредседатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Лидер Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик посоветовал ЕС, включая Германию, не демонизировать Россию и президента РФ Владимира Путина.
"Я бы сказал, что им (ЕС и Германии – ред.) следует прежде всего прекратить демонизировать Путина и демонизировать Россию, а затем пытаться придумать нарратив, который бы это объяснил. Россия не является злом, как они пытаются ее изобразить. У России есть свое собственное большое государство и большая страна, и они пытаются контролировать свои границы, потому что все это делают, включая НАТО, которое контролирует свои границы", - сказал Додик в интервью изданию Weltwoche.
Лидер РС БиГ также посоветовал Германии решить вопрос с "Северными потоками", пока к решению не подключились американцы.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
%Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков
1 апреля, 19:10
Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Тем не менее Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.
Президент Республики РС БиГ в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.
 
ПолитикаМилорад ДодикЕвросоюзВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
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