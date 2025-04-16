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Доллар дешевеет после выхода макростатистики США - 16.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250416/dollar-856748547.html
Доллар дешевеет после выхода макростатистики США
Доллар дешевеет после выхода макростатистики США - 16.04.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет после выхода макростатистики США
Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации американской макростатистики,... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:55+0300
2025-04-16T17:55+0300
экономика
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.44 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1366 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1281 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшается до 142,65 иены со 143,17 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,6%, до 99,55 пункта. Трейдеры обратили внимание на американскую статистику. Так, розничные продажи в США в марте выросли в месячном выражении чуть сильнее ожиданий - на 1,4%. А объем промышленного производства в прошлом месяце снизился на 0,3%, прогноз подразумевал сокращение значения на 0,2%. Позднее на среду запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, инвесторы ожидают комментариев относительно импортных пошлин, а также дальнейшей политики регулятора.
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торги, доллар, иена, евро
Экономика, Торги, доллар, иена, евро
17:55 16.04.2025
 
Доллар дешевеет после выхода макростатистики США

Доллар слабеет к евро и иене после выхода макростатистики США

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.44 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1366 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1281 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшается до 142,65 иены со 143,17 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,6%, до 99,55 пункта.
Трейдеры обратили внимание на американскую статистику. Так, розничные продажи в США в марте выросли в месячном выражении чуть сильнее ожиданий - на 1,4%. А объем промышленного производства в прошлом месяце снизился на 0,3%, прогноз подразумевал сокращение значения на 0,2%.
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Евро дорожает к доллару после публикации статистики из еврозоны
12:23
Позднее на среду запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, инвесторы ожидают комментариев относительно импортных пошлин, а также дальнейшей политики регулятора.
 
ЭкономикаТоргидоллариенаевро
 
 
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