https://1prime.ru/20250416/dollar-856748547.html

Доллар дешевеет после выхода макростатистики США

Доллар дешевеет после выхода макростатистики США - 16.04.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет после выхода макростатистики США

Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации американской макростатистики,... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T17:55+0300

2025-04-16T17:55+0300

2025-04-16T17:55+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.44 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1366 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1281 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшается до 142,65 иены со 143,17 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,6%, до 99,55 пункта. Трейдеры обратили внимание на американскую статистику. Так, розничные продажи в США в марте выросли в месячном выражении чуть сильнее ожиданий - на 1,4%. А объем промышленного производства в прошлом месяце снизился на 0,3%, прогноз подразумевал сокращение значения на 0,2%. Позднее на среду запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, инвесторы ожидают комментариев относительно импортных пошлин, а также дальнейшей политики регулятора.

https://1prime.ru/20250416/evro-856731728.html

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