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В России сократились продажи жилья в новостройках
В России сократились продажи жилья в новостройках - 16.04.2025, ПРАЙМ
В России сократились продажи жилья в новостройках
Продажи жилья в новостройках в России сократились в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 5,3 миллиона... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:15+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в России сократились в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 5,3 миллиона квадратных метров, сообщается в отчете "Дом.РФ". "В первом квартале 2025 года в России продано 5,3 миллиона квадратных метров жилья в новостройках или 112,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что лишь на 6% уступает уровню аналогичного периода прошлого года (5,7 миллиона квадратных метров или 120,2 тысячи ДДУ) во многом за счет высоких продаж в феврале 2025 года", - отмечается в нем. В марте, по данным "Дом.РФ", продажи квартир по ДДУ в России составили 1,8 миллиона квадратных метров после 2 миллионов "квадратов" в феврале. Относительно марта 2024 года произошло снижение на 19%. Также продажи жилья в физическом выражении снизились за три месяца у восьми из десяти застройщиков, лидирующих по объему строительства жилья в России, указывается в отчете. "Среди крупнейших участников рынка рост продаж в первом квартале отмечен лишь у ПИКа (+78% год к году, до 556 тысяч квадратных метров) и у ЛСР (+8% до 116 тысяч квадратных метров), что во многом обусловлено стабильным спросом в Московском регионе", - уточняется в нем. У остальных девелоперов (вне топ-10), по подсчетам госкомпании, продажи сократились на 7% к первому кварталу 2024 года - до 4 миллионов квадратных метров. Однако, как добавляется в отчете, в денежном выражении продажи жилья в первом квартале 2025 года в целом по стране увеличились до 1,1 триллиона рублей (+9% год к году) за счет роста средней цены реализации квадратного метра.
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недвижимость, россия, москва
Экономика, Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА
В России сократились продажи жилья в новостройках
"Дом.РФ": продажи жилья в новостройках в России в I квартале сократились на 6%
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в России сократились в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 5,3 миллиона квадратных метров, сообщается в отчете "Дом.РФ".
"В первом квартале 2025 года в России продано 5,3 миллиона квадратных метров жилья в новостройках или 112,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что лишь на 6% уступает уровню аналогичного периода прошлого года (5,7 миллиона квадратных метров или 120,2 тысячи ДДУ) во многом за счет высоких продаж в феврале 2025 года", - отмечается в нем.
В марте, по данным "Дом.РФ", продажи квартир по ДДУ в России составили 1,8 миллиона квадратных метров после 2 миллионов "квадратов" в феврале. Относительно марта 2024 года произошло снижение на 19%.
Также продажи жилья в физическом выражении снизились за три месяца у восьми из десяти застройщиков, лидирующих по объему строительства жилья в России, указывается в отчете.
"Среди крупнейших участников рынка рост продаж в первом квартале отмечен лишь у ПИКа (+78% год к году, до 556 тысяч квадратных метров) и у ЛСР (+8% до 116 тысяч квадратных метров), что во многом обусловлено стабильным спросом в Московском регионе", - уточняется в нем.
У остальных девелоперов (вне топ-10), по подсчетам госкомпании, продажи сократились на 7% к первому кварталу 2024 года - до 4 миллионов квадратных метров.
Однако, как добавляется в отчете, в денежном выражении продажи жилья в первом квартале 2025 года в целом по стране увеличились до 1,1 триллиона рублей (+9% год к году) за счет роста средней цены реализации квадратного метра.
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