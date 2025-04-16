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ЕФСР ожидает снижения ключевой ставки Банка России

ЕФСР ожидает снижения ключевой ставки Банка России - 16.04.2025, ПРАЙМ

ЕФСР ожидает снижения ключевой ставки Банка России

Эксперты Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) прогнозируют, что к концу текущего года инфляция в России замедлится до 7,9%, что позволит Банку... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T10:02+0300

2025-04-16T10:02+0300

2025-04-16T10:02+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Эксперты Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) прогнозируют, что к концу текущего года инфляция в России замедлится до 7,9%, что позволит Банку России снизить ключевую ставку до 17% с нынешних 21%, говорится в экономическом обзоре фонда. "В 2025 году российская экономика вступает в фазу постепенного охлаждения — первые признаки замедления стали заметны уже в начале года. Ожидается, что темпы роста ВВП сократятся до 1,9% против 4,1% в 2024 году. Инфляция в 2025 году также постепенно снизится с текущих двузначных значений до 7,9% на конец года. Банк России начнет цикл снижения ставки в середине года, мы ожидаем, что ставка на конец года составит 17%", - говорится в документе. В среднесрочной перспективе авторы ожидают замедление роста российской экономики до 1,4% в 2026 году с последующим восстановлением до 1,9% в 2027 году. "Инфляция снизится до 4,6% к концу 2026 года и достигнет целевого уровня 4% только в 2027 году", - прогнозируется в документе. Риски реализации этого сценария аналитики преимущественно связывают с внешними факторами. В частности, по их мнению, сокращение глобального спроса, цен на нефть и другие ресурсы может привести к сокращению экспортной выручки и доходов российского бюджета. Также эксперты видят повышение уровня неопределенности в отношении санкционного режима. "У экономических агентов формируются ожидания смягчения санкций, что может повлиять на их поведение в краткосрочной перспективе. Частичное смягчение санкций может ускорить возвращение иностранных компаний, что расширит предложение и снизит перегрев экономики. Однако это также повысит инфляционное давление из-за растущего спроса на рабочую силу, которое в некоторой степени может быть нивелировано возвращением российского капитала и трудовых ресурсов", – говорится в документе. Согласно последнему прогнозу Банка России, рост экономики РФ по итогам текущего года замедлится до 1-2% после роста на 4,1% годом ранее. При этом регулятор ожидает замедления инфляции до 7-8% к концу текущего года с возвращением ее к целевым 4% в 2026 году. Устойчивое замедление темпов роста цен позволит ЦБ, как он ожидает, перейти к снижению ключевой ставки, которая с прошлого года находится на рекордном уровне 21%.

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