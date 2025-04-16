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Экономисты ЕФСР прогнозируют замедление роста экономики США и Китая

Экономисты ЕФСР прогнозируют замедление роста экономики США и Китая - 16.04.2025, ПРАЙМ

Экономисты ЕФСР прогнозируют замедление роста экономики США и Китая

ВВП США и Китая по итогам текущего года покажут сравнительно высокие темпы роста, хотя показатели замедлятся для обеих стран на 0,5 процентного пункта, а вот... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T10:05+0300

2025-04-16T10:05+0300

2025-04-16T10:05+0300

экономика

сша

китай

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ВВП США и Китая по итогам текущего года покажут сравнительно высокие темпы роста, хотя показатели замедлятся для обеих стран на 0,5 процентного пункта, а вот показатель экономики еврозоны будут низкими, говорится в докладе Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), с которым ознакомилось РИА Новости. "Экономика США продолжит демонстрировать относительно высокие темпы роста, хотя показатель и замедлится с 2,8–2,9% в 2023–2024 годах до 2,4% в 2025-м под влиянием как повышательных, так и понижательных факторов", - отмечают аналитики. Согласно их прогнозу, введение импортных пошлин будет иметь разовый эффект на инфляцию в США и разгонит ее до 2,5% в 2025 году. По мере исчерпания этого эффекта и замедления экономической активности инфляция опустится до 2% в 2026 году. "Рост китайской экономики в 2025 году снизится на 0,5 процентного пункта, до 4,5%. Масштабные меры властей для поддержки экономики сглаживают негативное влияние накопленных структурных проблем. В среднесрочной перспективе рост в Китае замедлится до 4%", - отмечается в докладе. "Рост экономики еврозоны останется низким на фоне сохранения текущих ограничений. По итогам 2024 года прирост ВВП еврозоны составил 0,8%, при этом ВВП Германии снизился на 0,2%. В 2025 году мы ожидаем роста экономики еврозоны на 1%", - ожидают они. При этом они полагают, что среднегодовой курс евро к доллару составит 1,05, с последующим укреплением до 1,08 из-за сокращения дифференциала между ключевыми ставками. По данным бюро экономического анализа министерства торговли США, ВВП страны в прошлом году вырос на 2,8%. Согласно данным ответственных национальных ведомств еврозоны и Китая, их экономика выросла на 0,9% и 5% соответственно.

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сша

китай

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сша, китай