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В ЕФСР сделали прогноз по ценам на продовольствие в мире - 16.04.2025, ПРАЙМ
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В ЕФСР сделали прогноз по ценам на продовольствие в мире
В ЕФСР сделали прогноз по ценам на продовольствие в мире - 16.04.2025, ПРАЙМ
В ЕФСР сделали прогноз по ценам на продовольствие в мире
Цены на продовольствие в мире в этом году сохранятся на высоком уровне, их волатильность также останется высокой из-за влияния экстремальных погодных условий на | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:08+0300
2025-04-16T10:08+0300
экономика
comex
продовольствие
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Цены на продовольствие в мире в этом году сохранятся на высоком уровне, их волатильность также останется высокой из-за влияния экстремальных погодных условий на урожайность, говорится в докладе Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), с которым ознакомилось РИА Новости. "Цены на продовольствие, как ожидается, сохранятся на высоком уровне, их волатильность также останется высокой из-за влияния экстремальных погодных условий на урожайность в разных регионах", - сказано в докладе. При этом аналитики ожидают, что среднегодовая цена на золото по итогам года превысит 2800 долларов за унцию. Тем временем золото продолжает дорожать, и утром в среду цена июньского фьючерса на этот драгметалл на нью-йоркской бирже Comex впервые в истории превысила 3 330 долларов за тройскую унцию. "В нашем базовом сценарии среднегодовые цены на нефть незначительно снижаются: в 2025 году цена на нефть марки Brent составит около 75 долларов за баррель. Ожидается, что ОПЕК+ не снимет в полном объеме ограничения на добычу в условиях наращивания добычи нефти в США", - добавляют аналитики ЕФСР. Утром в среду цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent находилась в районе 64 долларов за баррель, снижаясь на 1%.
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comex, продовольствие
Экономика, Comex, продовольствие
10:08 16.04.2025
 
В ЕФСР сделали прогноз по ценам на продовольствие в мире

ЕФСР: цены на продовольствие в мире сохранятся на высоком уровне

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Крыму
Уборка урожая пшеницы в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Цены на продовольствие в мире в этом году сохранятся на высоком уровне, их волатильность также останется высокой из-за влияния экстремальных погодных условий на урожайность, говорится в докладе Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), с которым ознакомилось РИА Новости.
"Цены на продовольствие, как ожидается, сохранятся на высоком уровне, их волатильность также останется высокой из-за влияния экстремальных погодных условий на урожайность в разных регионах", - сказано в докладе.
При этом аналитики ожидают, что среднегодовая цена на золото по итогам года превысит 2800 долларов за унцию.
Тем временем золото продолжает дорожать, и утром в среду цена июньского фьючерса на этот драгметалл на нью-йоркской бирже Comex впервые в истории превысила 3 330 долларов за тройскую унцию.
"В нашем базовом сценарии среднегодовые цены на нефть незначительно снижаются: в 2025 году цена на нефть марки Brent составит около 75 долларов за баррель. Ожидается, что ОПЕК+ не снимет в полном объеме ограничения на добычу в условиях наращивания добычи нефти в США", - добавляют аналитики ЕФСР.
Утром в среду цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent находилась в районе 64 долларов за баррель, снижаясь на 1%.
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