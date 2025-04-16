https://1prime.ru/20250416/ekonomika-856733456.html
Глава ВТБ высоко оценил прочность российской экономики
Глава ВТБ высоко оценил прочность российской экономики - 16.04.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ высоко оценил прочность российской экономики
Российская экономика имеет прочную основу, она выдержит такие удары, как снижение цен на нефть и торговые войны, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:54+0300
2025-04-16T12:54+0300
2025-04-16T13:13+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российская экономика имеет прочную основу, она выдержит такие удары, как снижение цен на нефть и торговые войны, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24"."Российская экономика имеет прочную основу, у нас при всех нагрузках, которые мы сегодня испытываем, связанных с проведением специальной военной операции, с санкциями, у нас здоровые макроэкономические показатели, на мой взгляд, экономика выдержит и эти удары", - сказал он, отвечая на вопрос, окажут ли влияние торговые войны на российскую экономику."Но, конечно, такие факторы, как снижение цен на нефть сегодня происходят, давление на фондовый рынок, они пока оказывают негативное влияние, но повторяю, думаю, что мы преодолеем и эти, мы не такое испытывали раньше", - добавил глава ВТБ.
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россия, втб
Глава ВТБ высоко оценил прочность российской экономики
Костин: экономика России имеет прочную основу и выдержит любые удары
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российская экономика имеет прочную основу, она выдержит такие удары, как снижение цен на нефть и торговые войны, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Российская экономика имеет прочную основу, у нас при всех нагрузках, которые мы сегодня испытываем, связанных с проведением специальной военной операции, с санкциями, у нас здоровые макроэкономические показатели, на мой взгляд, экономика выдержит и эти удары", - сказал он, отвечая на вопрос, окажут ли влияние торговые войны на российскую экономику.
"Но, конечно, такие факторы, как снижение цен на нефть сегодня происходят, давление на фондовый рынок, они пока оказывают негативное влияние, но повторяю, думаю, что мы преодолеем и эти, мы не такое испытывали раньше", - добавил глава ВТБ.
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