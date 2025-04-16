https://1prime.ru/20250416/ekonomika-856734340.html
В ООН спрогнозировали замедление мировой экономики
В ООН спрогнозировали замедление мировой экономики - 16.04.2025, ПРАЙМ
В ООН спрогнозировали замедление мировой экономики
Ожидается, что мировая экономика замедлится с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году из-за торговой напряженности и в условиях неопределенности, развивающиеся... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:01+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ожидается, что мировая экономика замедлится с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году из-за торговой напряженности и в условиях неопределенности, развивающиеся страны являются наиболее уязвимыми, говорится в прогнозе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), оказавшемся в распоряжении РИА Новости."Ожидается, что глобальный экономический рост замедлится до 2,3% в 2025 году, что ознаменует переход к рецессии. Низкий спрос, потрясения в торговой политике, финансовые потрясения и системная неопределенность усиливают давление, особенно на развивающиеся страны", - сказано в документе.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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оон, общество
В ООН спрогнозировали замедление мировой экономики
ЮНКТАД ООН: мировая экономика замедлится до 2,3% в 2025 году
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ожидается, что мировая экономика замедлится с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году из-за торговой напряженности и в условиях неопределенности, развивающиеся страны являются наиболее уязвимыми, говорится в прогнозе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
"Ожидается, что глобальный экономический рост замедлится до 2,3% в 2025 году, что ознаменует переход к рецессии. Низкий спрос, потрясения в торговой политике, финансовые потрясения и системная неопределенность усиливают давление, особенно на развивающиеся страны", - сказано в документе.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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