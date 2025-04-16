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ЦБ Турции может удивить рынки решением по ключевой ставке

ЦБ Турции может удивить рынки решением по ключевой ставке - 16.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ Турции может удивить рынки решением по ключевой ставке

Финансовые рынки ожидают, что Центральный банк Турции оставит неизменной ключевую ставку на предстоящем заседании в четверг, но регулятор может удивить всех,... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T11:11+0300

2025-04-16T11:11+0300

2025-04-16T11:11+0300

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АНКАРА, 16 апр – ПРАЙМ. Финансовые рынки ожидают, что Центральный банк Турции оставит неизменной ключевую ставку на предстоящем заседании в четверг, но регулятор может удивить всех, снизив ее, пишет газета Ekonomim со ссылкой на прогноз турецкого экономиста Эмре Алкина. Центробанк Турции в марте снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка. При этом близкая к правительственным кругам газета Yeni Şafak ранее писала, что деловой мир хочет резкого снижения ставки - сразу на 7,5 базисного пункта, до 37,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает "правильным шагом" снижение ЦБ ключевой ставки, турецкий лидер также попросил терпения для улучшения ситуации в экономике. "Самая низкая вероятность - это повышение процентной ставки. Я полагаю, эта вероятность - около 20%. Однако между другими вариантами трудно определиться. Потому что я вижу, что руководство Центрального банка выбирает между тем, что оно должно делать, и тем, что оно хочет делать", - заявил аналитик. По его словам, большинство участников рынка ожидают сохранения ключевой ставки регулятором. "Хотя рынки ожидают, что процентная ставка останется неизменной, я не ошибусь, если скажу, что сохраняю надежду на то, что Центральный банк еще сможет нас удивить. Пусть они нас удивят", - поделился экономист своим прогнозом снижения ставки. Годовая инфляция в Турции в марте замедлилась до 38,1% с 39,05% в феврале, сообщил Институт статистики (TÜİK), при этом группа независимых экспертов (ENAG) оценила ее в 75,2%. Немецкий Deutsche Bank ранее заявил, что ожидает инфляцию в Турции на конец года на уровне 28%.

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финансы, банки, турция