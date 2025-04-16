https://1prime.ru/20250416/ekspert-856716602.html
"Эксперт РА" прогнозирует рост ипотечного портфеля в России
"Эксперт РА" прогнозирует рост ипотечного портфеля в России - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА" прогнозирует рост ипотечного портфеля в России
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" прогнозирует рост ипотечного портфеля в РФ по итогам 2025 года на 5%, до 21,1 триллиона рублей, говорится в обзоре "Ипотечное | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T00:15+0300
2025-04-16T00:15+0300
2025-04-16T00:15+0300
финансы
бизнес
экономика
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856716602.jpg?1744751729
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" прогнозирует рост ипотечного портфеля в РФ по итогам 2025 года на 5%, до 21,1 триллиона рублей, говорится в обзоре "Ипотечное кредитование в 2025 году: рынок без рынка".
"Вместе с тем мы прогнозируем рост ипотечного портфеля по итогам 2025 года на 5%, чему будет способствовать сокращение объема досрочных погашений по ипотеке на фоне высоких ставок по депозитам. Для многих заемщиков более выгодной стратегией становится размещение свободных средств на вкладах с высокими ставками, а не ускоренное погашение ипотечных кредитов, особенно выданных по льготным ставкам", - отмечается в обзоре.
Такая модель поведения, по мнению авторов обзора, позволяет населению сохранять доступ к дешевым заемным ресурсам и одновременно извлекать выгоду из привлекательных условий по сбережениям.
"По итогам 2024-го доля досрочных погашений составила минимум с 2020-го – 3,9% от портфеля ипотеки, при этом по нашим ожиданиям тенденция также будет сохраняться в текущем году, ввиду чего возможно снижение доли досрочных погашений по итогам 2025-го до 2% от величины ипотечного портфеля", - говорится в материалах.
"Эксперт РА" также ожидает ужесточения макропруденциального регулирования в наиболее рискованных сегментах ипотечного рынка.
Дополнительным сдерживающим фактором роста ипотечных выдач, по мнению агентства, станет запуск с января 2025 года стандарта защиты ипотечных заемщиков, который направлен на борьбу с рискованными схемами в ипотеке. Оставшиеся льготные ипотечные программы, как и в предыдущем году, продолжат играть ведущую роль в поддержке спроса и стабилизации рынка, считают эксперты.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, бизнес, москва, рф
Финансы, Бизнес, Экономика, МОСКВА, РФ
"Эксперт РА" прогнозирует рост ипотечного портфеля в России
"Эксперт РА" прогнозирует рост ипотечного портфеля в России по итогам 2025 года на 5%
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" прогнозирует рост ипотечного портфеля в РФ по итогам 2025 года на 5%, до 21,1 триллиона рублей, говорится в обзоре "Ипотечное кредитование в 2025 году: рынок без рынка".
"Вместе с тем мы прогнозируем рост ипотечного портфеля по итогам 2025 года на 5%, чему будет способствовать сокращение объема досрочных погашений по ипотеке на фоне высоких ставок по депозитам. Для многих заемщиков более выгодной стратегией становится размещение свободных средств на вкладах с высокими ставками, а не ускоренное погашение ипотечных кредитов, особенно выданных по льготным ставкам", - отмечается в обзоре.
Такая модель поведения, по мнению авторов обзора, позволяет населению сохранять доступ к дешевым заемным ресурсам и одновременно извлекать выгоду из привлекательных условий по сбережениям.
"По итогам 2024-го доля досрочных погашений составила минимум с 2020-го – 3,9% от портфеля ипотеки, при этом по нашим ожиданиям тенденция также будет сохраняться в текущем году, ввиду чего возможно снижение доли досрочных погашений по итогам 2025-го до 2% от величины ипотечного портфеля", - говорится в материалах.
"Эксперт РА" также ожидает ужесточения макропруденциального регулирования в наиболее рискованных сегментах ипотечного рынка.
Дополнительным сдерживающим фактором роста ипотечных выдач, по мнению агентства, станет запуск с января 2025 года стандарта защиты ипотечных заемщиков, который направлен на борьбу с рискованными схемами в ипотеке. Оставшиеся льготные ипотечные программы, как и в предыдущем году, продолжат играть ведущую роль в поддержке спроса и стабилизации рынка, считают эксперты.