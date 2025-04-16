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"Эксперт РА" прогнозирует рост ипотечного портфеля в России

"Эксперт РА" прогнозирует рост ипотечного портфеля в России - 16.04.2025, ПРАЙМ

"Эксперт РА" прогнозирует рост ипотечного портфеля в России

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" прогнозирует рост ипотечного портфеля в РФ по итогам 2025 года на 5%, до 21,1 триллиона рублей, говорится в обзоре "Ипотечное | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T00:15+0300

2025-04-16T00:15+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" прогнозирует рост ипотечного портфеля в РФ по итогам 2025 года на 5%, до 21,1 триллиона рублей, говорится в обзоре "Ипотечное кредитование в 2025 году: рынок без рынка". "Вместе с тем мы прогнозируем рост ипотечного портфеля по итогам 2025 года на 5%, чему будет способствовать сокращение объема досрочных погашений по ипотеке на фоне высоких ставок по депозитам. Для многих заемщиков более выгодной стратегией становится размещение свободных средств на вкладах с высокими ставками, а не ускоренное погашение ипотечных кредитов, особенно выданных по льготным ставкам", - отмечается в обзоре. Такая модель поведения, по мнению авторов обзора, позволяет населению сохранять доступ к дешевым заемным ресурсам и одновременно извлекать выгоду из привлекательных условий по сбережениям. "По итогам 2024-го доля досрочных погашений составила минимум с 2020-го – 3,9% от портфеля ипотеки, при этом по нашим ожиданиям тенденция также будет сохраняться в текущем году, ввиду чего возможно снижение доли досрочных погашений по итогам 2025-го до 2% от величины ипотечного портфеля", - говорится в материалах. "Эксперт РА" также ожидает ужесточения макропруденциального регулирования в наиболее рискованных сегментах ипотечного рынка. Дополнительным сдерживающим фактором роста ипотечных выдач, по мнению агентства, станет запуск с января 2025 года стандарта защиты ипотечных заемщиков, который направлен на борьбу с рискованными схемами в ипотеке. Оставшиеся льготные ипотечные программы, как и в предыдущем году, продолжат играть ведущую роль в поддержке спроса и стабилизации рынка, считают эксперты.

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