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Титов призвал создать общие стандарты ESG для бизнеса в рамках БРИКС
Титов призвал создать общие стандарты ESG для бизнеса в рамках БРИКС - 16.04.2025, ПРАЙМ
Титов призвал создать общие стандарты ESG для бизнеса в рамках БРИКС
В рамках БРИКС будет полезно создать общие стандарты устойчивого развития для бизнеса, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T14:52+0300
2025-04-16T14:52+0300
2025-04-16T14:52+0300
экономика
борис титов
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В рамках БРИКС будет полезно создать общие стандарты устойчивого развития для бизнеса, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов по итогам встречи с заместителем министра планирования национального развития Индонезии Фебрианом Алфианто Руддьярдом. "Будет очень полезно в рамках БРИКС разработать общие стандарты ESG для бизнеса. Например, у нас в России Национальное агентство стратегических инициатив уже разработало стандарт социального капитала, методикой которого мы готовы поделиться", - сказал Титов. Он также отметил, что после окончания действия нынешних целей устойчивого развития будет необходимо сформулировать новую повестку для стран Глобального Юга на период после 2030 года. "Неотъемлемой частью этой работы станет разработка совместных моделей справедливого энергетического перехода, учитывающего социально-экономические реалии развивающихся стран, противодействие недобросовестной практике под предлогом изменения климата, синхронизация подходов к регулированию выбросов углерода", - добавил спецпредставитель президента.
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борис титов, стандарты, esg, брикс
Экономика, Борис Титов, стандарты, ESG, БРИКС
Титов призвал создать общие стандарты ESG для бизнеса в рамках БРИКС
Титов: для бизнеса нужно создать в рамках БРИКС общие стандарты ESG
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В рамках БРИКС будет полезно создать общие стандарты устойчивого развития для бизнеса, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов по итогам встречи с заместителем министра планирования национального развития Индонезии Фебрианом Алфианто Руддьярдом.
"Будет очень полезно в рамках БРИКС разработать общие стандарты ESG для бизнеса. Например, у нас в России Национальное агентство стратегических инициатив уже разработало стандарт социального капитала, методикой которого мы готовы поделиться", - сказал Титов.
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Он также отметил, что после окончания действия нынешних целей устойчивого развития будет необходимо сформулировать новую повестку для стран Глобального Юга на период после 2030 года. "Неотъемлемой частью этой работы станет разработка совместных моделей справедливого энергетического перехода, учитывающего социально-экономические реалии развивающихся стран, противодействие недобросовестной практике под предлогом изменения климата, синхронизация подходов к регулированию выбросов углерода", - добавил спецпредставитель президента.