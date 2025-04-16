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Евро дорожает к доллару после публикации статистики из еврозоны
Евро дорожает к доллару после публикации статистики из еврозоны - 16.04.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару в среду днем увеличивается после публикации статистики по инфляции в еврозоне, рынки ожидают важные данные из США, свидетельствуют данные... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:23+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду днем увеличивается после публикации статистики по инфляции в еврозоне, рынки ожидают важные данные из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.10 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1368 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1281 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 142,64 иены со 143,17 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращался на 0,61%, до 99,55 пункта. Годовая инфляция в еврозоне в марте, по окончательной оценке, замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, что совпало с предварительной оценкой. Базовая инфляция замедлилась до 2,4% с 2,6%, как и ожидалось ранее. Инвесторы также ожидают позднее в среду публикации статистики по промышленному производству и розничным продажам в США в марте. Статистика может отразиться на стоимости доллара. Рынки в то же время продолжают следить за новостями торговли. Японский телеканал NHK в понедельник сообщил, что первый раунд переговоров Японии и США об американских пошлинах пройдет в четверг в Вашингтоне. В то же время американская Nvidia ранее сообщила, что на фоне требований США иметь лицензию для экспорта чипов H20 в Китай компания спишет в первом квартале 5,5 миллиарда долларов. В четверг рынки ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ключевой ставке. Аналитики полагают, что регулятор вновь снизит процентную ставку - до 2,4% с 2,65%. Цикл снижения ставки ЕЦБ продолжается с сентября прошлого года.
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Экономика, Рынки, США, МОСКВА, ЕЦБ
Евро дорожает к доллару после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару растет после публикации статистики по инфляции в еврозоне
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду днем увеличивается после публикации статистики по инфляции в еврозоне, рынки ожидают важные данные из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.10 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1368 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1281 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 142,64 иены со 143,17 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращался на 0,61%, до 99,55 пункта.
Годовая инфляция в еврозоне в марте, по окончательной оценке, замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, что совпало с предварительной оценкой. Базовая инфляция замедлилась до 2,4% с 2,6%, как и ожидалось ранее.
Инвесторы также ожидают позднее в среду публикации статистики по промышленному производству и розничным продажам в США в марте. Статистика может отразиться на стоимости доллара.
Рынки в то же время продолжают следить за новостями торговли. Японский телеканал NHK в понедельник сообщил, что первый раунд переговоров Японии и США об американских пошлинах пройдет в четверг в Вашингтоне. В то же время американская Nvidia ранее сообщила, что на фоне требований США иметь лицензию для экспорта чипов H20 в Китай компания спишет в первом квартале 5,5 миллиарда долларов.
В четверг рынки ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ключевой ставке. Аналитики полагают, что регулятор вновь снизит процентную ставку - до 2,4% с 2,65%. Цикл снижения ставки ЕЦБ продолжается с сентября прошлого года.
Пять стран ЕС заплатили 1,2 миллиарда евро за поставки российского газа