https://1prime.ru/20250416/evrokomissiya-856737573.html
ЕК напомнила Сербии, что страна должна следовать внешней политике ЕС
ЕК напомнила Сербии, что страна должна следовать внешней политике ЕС - 16.04.2025, ПРАЙМ
ЕК напомнила Сербии, что страна должна следовать внешней политике ЕС
Еврокомиссия в связи с парадом 9 мая в Москве напомнила Сербии, что как страна-кандидат в ЕС она должна следовать внешней политике союза, сообщил на брифинге в... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:48+0300
2025-04-16T13:48+0300
2025-04-16T13:48+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссия в связи с парадом 9 мая в Москве напомнила Сербии, что как страна-кандидат в ЕС она должна следовать внешней политике союза, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье. "Очевидно, что мы не будем строить предположений о возможных последствиях этого визита. Я могу сказать, что Сербия подала заявку и ведет переговоры о своем членстве в ЕС. И решение Сербии подразумевает, что страна присоединяется к ЕС, в том числе и с точки зрения внешней политики. Таким образом, ЕС хочет, чтобы Сербия была надежным европейским партнером с учетом общих принципов, ценностей, безопасности и процветания, и нам нужно, чтобы Сербия подтвердила нам эту стратегическую позицию", - сказал он на вопрос журналистов о том, какие последствия грозят Александру Вучичу в случае, если он посетит праздничные мероприятия в Москве. Ранее Еврокомиссия заявляла, что ЕС не планирует участвовать в параде в Москве и не советует делать это ни странам-членам Евросоюза, ни странам-кандидатам в ЕС. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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сербия, брюссель, ес, ек
Политика, СЕРБИЯ, Брюссель, ЕС, ЕК
ЕК напомнила Сербии, что страна должна следовать внешней политике ЕС
Еврокомиссия напомнила Сербии, что она должна следовать внешней политике ЕС
БРЮССЕЛЬ, 16 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссия в связи с парадом 9 мая в Москве напомнила Сербии, что как страна-кандидат в ЕС она должна следовать внешней политике союза, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье.
"Очевидно, что мы не будем строить предположений о возможных последствиях этого визита. Я могу сказать, что Сербия подала заявку и ведет переговоры о своем членстве в ЕС. И решение Сербии подразумевает, что страна присоединяется к ЕС, в том числе и с точки зрения внешней политики. Таким образом, ЕС хочет, чтобы Сербия была надежным европейским партнером с учетом общих принципов, ценностей, безопасности и процветания, и нам нужно, чтобы Сербия подтвердила нам эту стратегическую позицию", - сказал он на вопрос журналистов о том, какие последствия грозят Александру Вучичу в случае, если он посетит праздничные мероприятия в Москве.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что ЕС не планирует участвовать в параде в Москве и не советует делать это ни странам-членам Евросоюза, ни странам-кандидатам в ЕС.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
На Западе жестко ответили на угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве