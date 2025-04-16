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ФАС предложила ввести нормативы продаж металлов на бирже
ФАС предложила ввести нормативы продаж металлов на бирже - 16.04.2025, ПРАЙМ
ФАС предложила ввести нормативы продаж металлов на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что введение нормативов продаж металлов на бирже позволит сформировать собственные ценовые индикаторы... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:50+0300
2025-04-16T12:50+0300
2025-04-16T12:50+0300
экономика
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россия
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что введение нормативов продаж металлов на бирже позволит сформировать собственные ценовые индикаторы для внутреннего рынка, а при необходимости - и экспортные, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Правительство предлагает обязать бизнес продавать до 25% различных производимых им товаров на бирже. В свою очередь, компания "Норникель" обратилась к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой исключить свою продукцию - никель, медь, кобальт, золото, серебро, платину и палладий - из списка товаров, которые могут подпасть под обязательные нормативы биржевых продаж. Об этом ранее в среду написала газет РБК со ссылкой на письмо первого вице-президента, руководителя блока по взаимодействию с органами власти "Норникеля" Николая Уткина. В ФАС подтвердили РИА Новости получение письма. Служба его рассмотрела и направила свою позицию в Минфин. "Принятие законопроекта позволит сформировать национальные ценовые индикаторы, совершенствовать механизмы и прозрачность ценообразования на основе баланса спроса и предложения, открытости сделок и снижения рисков в том числе антимонопольных нарушений, поспособствует цифровизации отраслей", - считает ФАС. "Необходимо сформировать собственные российские индикаторы как внутреннего рынка, так и при необходимости - экспортные индикаторы", - добавили в службе. Сейчас компании используют зарубежные индикаторы, которые могут не отражать ситуацию на внутреннем рынке, заключили там.
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бизнес, россия, москва, александр новак, норникель, минфин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак, Норникель, Минфин
ФАС предложила ввести нормативы продаж металлов на бирже
ФАС: нормативы продаж металлов на бирже позволят сформировать ценовые индикаторы
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что введение нормативов продаж металлов на бирже позволит сформировать собственные ценовые индикаторы для внутреннего рынка, а при необходимости - и экспортные, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Правительство предлагает обязать бизнес продавать до 25% различных производимых им товаров на бирже. В свою очередь, компания "Норникель" обратилась к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой исключить свою продукцию - никель, медь, кобальт, золото, серебро, платину и палладий - из списка товаров, которые могут подпасть под обязательные нормативы биржевых продаж. Об этом ранее в среду написала газет РБК со ссылкой на письмо первого вице-президента, руководителя блока по взаимодействию с органами власти "Норникеля" Николая Уткина.
В ФАС подтвердили РИА Новости получение письма. Служба его рассмотрела и направила свою позицию в Минфин.
"Принятие законопроекта позволит сформировать национальные ценовые индикаторы, совершенствовать механизмы и прозрачность ценообразования на основе баланса спроса и предложения, открытости сделок и снижения рисков в том числе антимонопольных нарушений, поспособствует цифровизации отраслей", - считает ФАС.
"Необходимо сформировать собственные российские индикаторы как внутреннего рынка, так и при необходимости - экспортные индикаторы", - добавили в службе.
Сейчас компании используют зарубежные индикаторы, которые могут не отражать ситуацию на внутреннем рынке, заключили там.
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