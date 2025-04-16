https://1prime.ru/20250416/finlyandiya-856739261.html

Финские власти приняли решение в отношении границы с Россией

Финские власти приняли решение в отношении границы с Россией - 16.04.2025, ПРАЙМ

Финские власти приняли решение в отношении границы с Россией

Власти Финляндии оценили ситуацию на границе с Россией и оставили в силе решение о ее закрытии, новое постановление вступает в силу в четверг, сообщило МВД... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T14:44+0300

2025-04-16T14:44+0300

2025-04-16T14:44+0300

политика

финляндия

граница

россия

закрытие

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Власти Финляндии оценили ситуацию на границе с Россией и оставили в силе решение о ее закрытии, новое постановление вступает в силу в четверг, сообщило МВД республики. "Правительство обновило свое решение о закрытии пунктов пропуска на восточной границе… Правительство постановило, что пункты пропуска на восточной границе (граница с Россией - ред.) остаются закрытыми, а подача заявлений на международную защиту продолжает осуществляться централизованно. Решение будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении. Новое постановление вступает в силу в четверг. Аналогичное решение было принято в апреле 2024 года, когда финские власти закрыли границу бессрочно. По утверждению МВД, угроза возобновления и расширения так называемой инструментальной миграции на границе "по-прежнему вероятна". Содержание постановления не изменилось: закрыты все КПП на сухопутной границе с Россией, а также пункты пропуска водного транспорта "Хаапасаари", "Сантио" и "Нуйямаа". Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

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финляндия, граница, россия, закрытие