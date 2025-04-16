https://1prime.ru/20250416/finlyandiya-856739261.html
Финские власти приняли решение в отношении границы с Россией
Финские власти приняли решение в отношении границы с Россией - 16.04.2025, ПРАЙМ
Финские власти приняли решение в отношении границы с Россией
Власти Финляндии оценили ситуацию на границе с Россией и оставили в силе решение о ее закрытии, новое постановление вступает в силу в четверг, сообщило МВД... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T14:44+0300
2025-04-16T14:44+0300
2025-04-16T14:44+0300
политика
финляндия
граница
россия
закрытие
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/76/762407643_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_05136054bec181a0a3539e7cce17b2e0.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Власти Финляндии оценили ситуацию на границе с Россией и оставили в силе решение о ее закрытии, новое постановление вступает в силу в четверг, сообщило МВД республики. "Правительство обновило свое решение о закрытии пунктов пропуска на восточной границе… Правительство постановило, что пункты пропуска на восточной границе (граница с Россией - ред.) остаются закрытыми, а подача заявлений на международную защиту продолжает осуществляться централизованно. Решение будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении. Новое постановление вступает в силу в четверг. Аналогичное решение было принято в апреле 2024 года, когда финские власти закрыли границу бессрочно. По утверждению МВД, угроза возобновления и расширения так называемой инструментальной миграции на границе "по-прежнему вероятна". Содержание постановления не изменилось: закрыты все КПП на сухопутной границе с Россией, а также пункты пропуска водного транспорта "Хаапасаари", "Сантио" и "Нуйямаа". Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://1prime.ru/20250415/finlyandiya-856691402.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/76/762407643_180:0:1024:633_1920x0_80_0_0_3794499d2d893f60045c518e6f104094.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, граница, россия, закрытие
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, граница, РОССИЯ, закрытие
Финские власти приняли решение в отношении границы с Россией
МВД: Финские власти оставили в силе решение о закрытии границы с Россией
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Власти Финляндии оценили ситуацию на границе с Россией и оставили в силе решение о ее закрытии, новое постановление вступает в силу в четверг, сообщило МВД республики.
"Правительство обновило свое решение о закрытии пунктов пропуска на восточной границе… Правительство постановило, что пункты пропуска на восточной границе (граница с Россией - ред.) остаются закрытыми, а подача заявлений на международную защиту продолжает осуществляться централизованно. Решение будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Новое постановление вступает в силу в четверг. Аналогичное решение было принято в апреле 2024 года, когда финские власти закрыли границу бессрочно. По утверждению МВД, угроза возобновления и расширения так называемой инструментальной миграции на границе "по-прежнему вероятна".
Содержание постановления не изменилось: закрыты все КПП на сухопутной границе с Россией, а также пункты пропуска водного транспорта "Хаапасаари", "Сантио" и "Нуйямаа".
В Финляндии протестируют средства против помех GPS рядом с границами России
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.