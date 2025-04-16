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В Европе подскочили цены на газ

В Европе подскочили цены на газ - 16.04.2025, ПРАЙМ

В Европе подскочили цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли на 3% – до 416 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 16.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли на 3% – до 416 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 399,1 доллара за тысячу кубометров (-1%). Ценовой минимум составляет 398,5 доллара (-1,2%), ценовой максимум – 418,1 доллара (+3,7%). Последние фьючерсы торговались по 416,3 доллара (+3,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 403,1 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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биржа ice, европа, газ, цены