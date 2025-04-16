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В ГД внесут проект о повышении выплат семьям погибших военнослужащих - 16.04.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о повышении выплат семьям погибших военнослужащих
В ГД внесут проект о повышении выплат семьям погибших военнослужащих - 16.04.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о повышении выплат семьям погибших военнослужащих
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение ГД законопроект, которым... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T00:18+0300
2025-04-16T00:18+0300
общество
экономика
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается исключить требование, согласно которому при определении размера ежемесячных денежных выплат учитывается погибший военнослужащий, тем самым обеспечив денежную выплату членам его семьи в повышенном размере, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат, предусмотренных статьей 3 федерального закона №306-ФЗ, учитывать погибшего (умершего) военнослужащего (инвалида, иного гражданина), тем самым обеспечить выплату членам его семьи денежных сумм в повышенном размере", - сказано в пояснительной записке. Согласно действующему законодательству, в случае гибели военнослужащего, или гражданина, призванного на военные сборы, или гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, либо смерти, наступившей из-за военной травмы, каждому члену его семьи выплачивается ежемесячная денежная компенсация, которая рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации на количество членов семьи, включая погибшего военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы. В документе отмечается, что по действующим нормам каждому члену семьи инвалида вследствие военной травмы, гражданина, ставшего инвалидом вследствие увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, в случае его смерти выплачивается ежемесячная денежная компенсация. Указанная выплата также рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 статьи 3 для инвалида соответствующей группы, на количество членов семьи (включая умершего (погибшего) инвалида). Авторы инициативы подчеркивают, что в обоих случаях расчет ежемесячной денежной компенсации осуществляется с учетом количества членов семьи, включая погибшего военнослужащего, тем самым уменьшается размер выплаты, причитающийся членам его семьи, что является необоснованным.
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общество
Общество , Экономика
00:18 16.04.2025
 
В ГД внесут проект о повышении выплат семьям погибших военнослужащих

В ГД внесут проект о повышении выплат семьям погибших военнослужащих

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается исключить требование, согласно которому при определении размера ежемесячных денежных выплат учитывается погибший военнослужащий, тем самым обеспечив денежную выплату членам его семьи в повышенном размере, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат, предусмотренных статьей 3 федерального закона №306-ФЗ, учитывать погибшего (умершего) военнослужащего (инвалида, иного гражданина), тем самым обеспечить выплату членам его семьи денежных сумм в повышенном размере", - сказано в пояснительной записке.
Согласно действующему законодательству, в случае гибели военнослужащего, или гражданина, призванного на военные сборы, или гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, либо смерти, наступившей из-за военной травмы, каждому члену его семьи выплачивается ежемесячная денежная компенсация, которая рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации на количество членов семьи, включая погибшего военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы.
В документе отмечается, что по действующим нормам каждому члену семьи инвалида вследствие военной травмы, гражданина, ставшего инвалидом вследствие увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, в случае его смерти выплачивается ежемесячная денежная компенсация. Указанная выплата также рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 статьи 3 для инвалида соответствующей группы, на количество членов семьи (включая умершего (погибшего) инвалида).
Авторы инициативы подчеркивают, что в обоих случаях расчет ежемесячной денежной компенсации осуществляется с учетом количества членов семьи, включая погибшего военнослужащего, тем самым уменьшается размер выплаты, причитающийся членам его семьи, что является необоснованным.
 
ЭкономикаОбщество
 
 
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