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В ГД внесут проект о штрафах за знаки, похожие на госнаграды
В ГД внесут проект о штрафах за знаки, похожие на госнаграды - 16.04.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о штрафах за знаки, похожие на госнаграды
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за изготовление, продажу и покупку... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T04:22+0300
2025-04-16T04:22+0300
2025-04-16T04:22+0300
россия
экономика
общество
дмитрий гусев
госдума
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за изготовление, продажу и покупку знаков, которые похожи на госнаграды России, СССР и РСФСР, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"). Как сообщили агентству в пресс-службе депутата, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Законопроектом предусматриваются изменения в части определения ответственности лиц за правонарушения, связанные с приобретением знаков, имеющих внешнее сходство с государственными наградами Российской Федерации, РСФСР и СССР", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом ужесточается ответственность за изготовление, продажу и покупку знаков, похожих на государственные награды России, СССР и РСФСР. За такие действия проектом предлагается ввести штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей — для должностных лиц, а для организаций до 100 тысяч рублей, и во всех случаях предусмотрена конфискация знаков. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за повторное совершение этих деяний.
В документах отмечается, что инициатива направлена на защиту престижа государственных наград, особенно в условиях повышенного внимания к награждению участников СВО, и законопроект не касается коллекционеров, если они не носят такие знаки.
"Он (проект - ред.) касается лишь ношения несуществующих государственных наград, которые позволяют выработать в обществе мнение об их носители, как об участнике боевых действий или ветеране, что не соответствует действительности", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Гусев, все чаще продают такие "награды", которые не являются подделками, но вводят людей в заблуждение. По его словам, кто-то покупает их, чтобы казаться героем, хотя на самом деле не заслужил этого.
"Это обесценивает настоящих героев. Реальные награды теряют ценность из-за таких фальшивок", - сказал политик агентству.
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россия, общество , дмитрий гусев, госдума
РОССИЯ, Экономика, Общество , Дмитрий Гусев, Госдума
В ГД внесут проект о штрафах за знаки, похожие на госнаграды
В ГД внесут проект об ужесточении ответственности за знаки, похожие на госнаграды
МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за изготовление, продажу и покупку знаков, которые похожи на госнаграды России, СССР и РСФСР, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"). Как сообщили агентству в пресс-службе депутата, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Законопроектом предусматриваются изменения в части определения ответственности лиц за правонарушения, связанные с приобретением знаков, имеющих внешнее сходство с государственными наградами Российской Федерации, РСФСР и СССР", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом ужесточается ответственность за изготовление, продажу и покупку знаков, похожих на государственные награды России, СССР и РСФСР. За такие действия проектом предлагается ввести штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей — для должностных лиц, а для организаций до 100 тысяч рублей, и во всех случаях предусмотрена конфискация знаков. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за повторное совершение этих деяний.
В документах отмечается, что инициатива направлена на защиту престижа государственных наград, особенно в условиях повышенного внимания к награждению участников СВО, и законопроект не касается коллекционеров, если они не носят такие знаки.
"Он (проект - ред.) касается лишь ношения несуществующих государственных наград, которые позволяют выработать в обществе мнение об их носители, как об участнике боевых действий или ветеране, что не соответствует действительности", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Гусев, все чаще продают такие "награды", которые не являются подделками, но вводят людей в заблуждение. По его словам, кто-то покупает их, чтобы казаться героем, хотя на самом деле не заслужил этого.
"Это обесценивает настоящих героев. Реальные награды теряют ценность из-за таких фальшивок", - сказал политик агентству.