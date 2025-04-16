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В ГД подготовили проект о запрете дополнительных комиссий за ипотеку - 16.04.2025, ПРАЙМ
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В ГД подготовили проект о запрете дополнительных комиссий за ипотеку
В ГД подготовили проект о запрете дополнительных комиссий за ипотеку - 16.04.2025, ПРАЙМ
В ГД подготовили проект о запрете дополнительных комиссий за ипотеку
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, направленный на устранение практики взимания банками дополнительных комиссий за выдачу ипотечных кредитов,... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T05:02+0300
2025-04-16T05:02+0300
банки
недвижимость
финансы
рф
владимир путин
антон силуанов
госсовет
госдума
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, направленный на устранение практики взимания банками дополнительных комиссий за выдачу ипотечных кредитов, предоставляемых в рамках программ с господдержкой, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%. Соответствующий законопроект был направлен министру финансов Антону Силуанову для определения позиции министерства по данному вопросу, сообщил в беседе с РИА Новости соавтор инициативы, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Предлагаемый законопроект предусматривает прямой запрет на взимание комиссий за выдачу ипотечных кредитов, оформленных в рамках программ с государственной поддержкой, как с заемщиков, так и с третьих лиц, включая застройщиков и подрядчиков. Это обеспечит прозрачность условий, устранит скрытые надбавки и создаст равные условия для всех участников", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что согласно действующей практике банки, в том числе с государственным участием, взимают комиссионные сборы с заемщиков и застройщиков, участвующих в программах льготной ипотеки. Подчеркивается, что размер таких комиссий может достигать 15-16% от суммы кредита. В тексте законопроекта добавляется, что подобная практика существенно увеличивает конечную стоимость жилья, нарушает логику государственной поддержки и создает дополнительные финансовые барьеры для граждан. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта будет способствовать защите прав граждан, более эффективному использованию бюджетных средств и достижению реальной доступности жилья в рамках государственных программ. Как рассказал РИА Новости Якубовский, из года в год банки показывают рекордные прибыли, но при этом считают вполне допустимым добавлять еще и комиссии на ипотеку с господдержкой, в результат чего переплачивают граждане, которые пытаются купить единственное жилье в кредит на 20-30 лет. По его словам, речь идет "не о тысячах и даже не о сотнях тысяч рублей, а о миллионах рублей переплаты". "Это извращает всю суть поддержки государства. Важно, что президент вчера на Госсовете фактически поддержал такой полный запрет, который прописан в нашем законопроекте", - заключил парламентарий.
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4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
банки, недвижимость, финансы, рф, владимир путин, антон силуанов, госсовет, госдума
Банки, Недвижимость, Финансы, РФ, Владимир Путин, Антон Силуанов, Госсовет, Госдума
05:02 16.04.2025
 
В ГД подготовили проект о запрете дополнительных комиссий за ипотеку

В Госдуме подготовили проект о запрете дополнительных комиссий за выдачу ипотеки

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, направленный на устранение практики взимания банками дополнительных комиссий за выдачу ипотечных кредитов, предоставляемых в рамках программ с господдержкой, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%.
Соответствующий законопроект был направлен министру финансов Антону Силуанову для определения позиции министерства по данному вопросу, сообщил в беседе с РИА Новости соавтор инициативы, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Предлагаемый законопроект предусматривает прямой запрет на взимание комиссий за выдачу ипотечных кредитов, оформленных в рамках программ с государственной поддержкой, как с заемщиков, так и с третьих лиц, включая застройщиков и подрядчиков. Это обеспечит прозрачность условий, устранит скрытые надбавки и создаст равные условия для всех участников", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что согласно действующей практике банки, в том числе с государственным участием, взимают комиссионные сборы с заемщиков и застройщиков, участвующих в программах льготной ипотеки. Подчеркивается, что размер таких комиссий может достигать 15-16% от суммы кредита.
В тексте законопроекта добавляется, что подобная практика существенно увеличивает конечную стоимость жилья, нарушает логику государственной поддержки и создает дополнительные финансовые барьеры для граждан.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта будет способствовать защите прав граждан, более эффективному использованию бюджетных средств и достижению реальной доступности жилья в рамках государственных программ.
Как рассказал РИА Новости Якубовский, из года в год банки показывают рекордные прибыли, но при этом считают вполне допустимым добавлять еще и комиссии на ипотеку с господдержкой, в результат чего переплачивают граждане, которые пытаются купить единственное жилье в кредит на 20-30 лет. По его словам, речь идет "не о тысячах и даже не о сотнях тысяч рублей, а о миллионах рублей переплаты".
"Это извращает всю суть поддержки государства. Важно, что президент вчера на Госсовете фактически поддержал такой полный запрет, который прописан в нашем законопроекте", - заключил парламентарий.
 
БанкиНедвижимостьФинансыРФВладимир ПутинАнтон СилуановГоссоветГосдума
 
 
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