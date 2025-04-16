Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии раскритиковали призыв не допускать россиян на мероприятия - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250416/germaniya-856745707.html
В Германии раскритиковали призыв не допускать россиян на мероприятия
В Германии раскритиковали призыв не допускать россиян на мероприятия - 16.04.2025, ПРАЙМ
В Германии раскритиковали призыв не допускать россиян на мероприятия
Призыв министерства иностранных дел Германии не допускать российских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T16:38+0300
2025-04-16T16:39+0300
политика
общество
россия
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Призыв министерства иностранных дел Германии не допускать российских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии, неприемлем, заявил председатель фракции партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) в ландтаге Бранденбурга Нильс-Олаф Людерс. Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению". Как позже подчеркнул официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина, речь шла только о рекомендации со стороны МИД, а не о предписании. "Это с дипломатической точки зрения, осторожно выражаясь, не очень дружественный акт по отношению к потомкам людей, которые здесь похоронены… Я считаю абсолютно неприемлемым намерение запретить им посетить могилы их предков", - заявил политик агентству DPA. Составители "неуместных" рекомендаций забывают историю, добавил он. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное выдворение "идейными наследниками и прямыми потомками гитлеровских палачей" представителей РФ и Белоруссии с мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы, выглядит вопиющим оскорблением. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
https://1prime.ru/20250416/mid-856722101.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_96ec8a141bd8d1a6df04f85e8fc4d318.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, германия
Политика, Общество , РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
16:38 16.04.2025 (обновлено: 16:39 16.04.2025)
 
В Германии раскритиковали призыв не допускать россиян на мероприятия

Политик Людерс: призыв не допускать россиян на мероприятия в Берлине неприемлем

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Призыв министерства иностранных дел Германии не допускать российских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии, неприемлем, заявил председатель фракции партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) в ландтаге Бранденбурга Нильс-Олаф Людерс.
Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению". Как позже подчеркнул официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина, речь шла только о рекомендации со стороны МИД, а не о предписании.
"Это с дипломатической точки зрения, осторожно выражаясь, не очень дружественный акт по отношению к потомкам людей, которые здесь похоронены… Я считаю абсолютно неприемлемым намерение запретить им посетить могилы их предков", - заявил политик агентству DPA.
Составители "неуместных" рекомендаций забывают историю, добавил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное выдворение "идейными наследниками и прямыми потомками гитлеровских палачей" представителей РФ и Белоруссии с мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы, выглядит вопиющим оскорблением. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
В МИД ответили на решение Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая
08:31
 
ПолитикаОбществоРОССИЯГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала