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Рубио заявил о роспуске центр по противодействию "зарубежной дезинформации"

Рубио заявил о роспуске центр по противодействию "зарубежной дезинформации" - 16.04.2025, ПРАЙМ

Рубио заявил о роспуске центр по противодействию "зарубежной дезинформации"

Госсекретарь США Марко Рубио в среду объявил о роспуске центра госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшийся в том числе докладами о... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T19:06+0300

2025-04-16T19:06+0300

2025-04-16T19:26+0300

политика

сша

госдеп

центр

дезинфляция

пропаганда

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в среду объявил о роспуске центра госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшийся в том числе докладами о якобы идущей из России пропаганде."За последнее десятилетие американцы были оклеветаны, уволены, обвинены и даже посажены в тюрьму просто за то, что они высказывали свое мнение. Сегодня этому наступает конец. Я объявляю о закрытии центра госдепа по борьбе с зарубежным манипулированием информацией и вмешательством, ранее известного как Центр глобального взаимодействия (GEC), который обходился налогоплательщикам более чем в 50 миллионов долларов в год и активно подавлял и цензурировал голоса американцев", - говорится в сообщении Рубио в соцсети X.

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сша, госдеп, центр, дезинфляция, пропаганда