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Рубио заявил о роспуске центр по противодействию "зарубежной дезинформации" - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Рубио заявил о роспуске центр по противодействию "зарубежной дезинформации"
Рубио заявил о роспуске центр по противодействию "зарубежной дезинформации" - 16.04.2025, ПРАЙМ
Рубио заявил о роспуске центр по противодействию "зарубежной дезинформации"
Госсекретарь США Марко Рубио в среду объявил о роспуске центра госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшийся в том числе докладами о... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T19:06+0300
2025-04-16T19:26+0300
политика
сша
госдеп
центр
дезинфляция
пропаганда
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в среду объявил о роспуске центра госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшийся в том числе докладами о якобы идущей из России пропаганде."За последнее десятилетие американцы были оклеветаны, уволены, обвинены и даже посажены в тюрьму просто за то, что они высказывали свое мнение. Сегодня этому наступает конец. Я объявляю о закрытии центра госдепа по борьбе с зарубежным манипулированием информацией и вмешательством, ранее известного как Центр глобального взаимодействия (GEC), который обходился налогоплательщикам более чем в 50 миллионов долларов в год и активно подавлял и цензурировал голоса американцев", - говорится в сообщении Рубио в соцсети X.
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сша, госдеп, центр, дезинфляция, пропаганда
Политика, США, Госдеп, Центр, дезинфляция, Пропаганда
19:06 16.04.2025 (обновлено: 19:26 16.04.2025)
 
Рубио заявил о роспуске центр по противодействию "зарубежной дезинформации"

Рубио: центр Госдепа по противодействию "зарубежной дезинформации" распущен

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в среду объявил о роспуске центра госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшийся в том числе докладами о якобы идущей из России пропаганде.
"За последнее десятилетие американцы были оклеветаны, уволены, обвинены и даже посажены в тюрьму просто за то, что они высказывали свое мнение. Сегодня этому наступает конец. Я объявляю о закрытии центра госдепа по борьбе с зарубежным манипулированием информацией и вмешательством, ранее известного как Центр глобального взаимодействия (GEC), который обходился налогоплательщикам более чем в 50 миллионов долларов в год и активно подавлял и цензурировал голоса американцев", - говорится в сообщении Рубио в соцсети X.
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ПолитикаСШАГосдепЦентрдезинфляцияПропаганда
 
 
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