https://1prime.ru/20250416/gosdolg-856754763.html

Глава ФРС дал оценку ситуации с госдолгом США

Глава ФРС дал оценку ситуации с госдолгом США - 16.04.2025, ПРАЙМ

Глава ФРС дал оценку ситуации с госдолгом США

Госдолг США находится на "неустойчивой траектории", но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден, заявил глава... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T22:25+0300

2025-04-16T22:25+0300

2025-04-16T22:25+0300

экономика

фрс

джером пауэлл

госдолг сша

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Госдолг США находится на "неустойчивой траектории", но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. "Федеральный долг США находится на неустойчивой траектории, но еще не достиг неприемлемого уровня. Никто на самом деле не может сказать, долго мы сможем так продолжать. Другие страны в разное время заходили гораздо дальше, но сейчас у нас очень большой дефицит бюджета при полной занятости. Это ситуация, с которой нам необходимо разобраться. Нам рано или поздно придется это сделать, и лучше раньше, чем позже", - заявил Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго в ответ на вопрос о возможности дальнейшего повышения госдолга США.

https://1prime.ru/20250410/gosdlolg-856568287.html

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фрс, джером пауэлл, госдолг сша