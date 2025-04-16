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Глава ФРС дал оценку ситуации с госдолгом США - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Глава ФРС дал оценку ситуации с госдолгом США
Глава ФРС дал оценку ситуации с госдолгом США - 16.04.2025, ПРАЙМ
Глава ФРС дал оценку ситуации с госдолгом США
Госдолг США находится на "неустойчивой траектории", но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден, заявил глава... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T22:25+0300
2025-04-16T22:25+0300
экономика
фрс
джером пауэлл
госдолг сша
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Госдолг США находится на "неустойчивой траектории", но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. "Федеральный долг США находится на неустойчивой траектории, но еще не достиг неприемлемого уровня. Никто на самом деле не может сказать, долго мы сможем так продолжать. Другие страны в разное время заходили гораздо дальше, но сейчас у нас очень большой дефицит бюджета при полной занятости. Это ситуация, с которой нам необходимо разобраться. Нам рано или поздно придется это сделать, и лучше раньше, чем позже", - заявил Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго в ответ на вопрос о возможности дальнейшего повышения госдолга США.
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фрс, джером пауэлл, госдолг сша
Экономика, ФРС, Джером Пауэлл, госдолг США
22:25 16.04.2025
 
Глава ФРС дал оценку ситуации с госдолгом США

Глава ФРС: госдолг США еще не достиг неприемлемого уровня

© Фото : Federal ReserveПредседатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© Фото : Federal Reserve
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Госдолг США находится на "неустойчивой траектории", но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.
"Федеральный долг США находится на неустойчивой траектории, но еще не достиг неприемлемого уровня. Никто на самом деле не может сказать, долго мы сможем так продолжать. Другие страны в разное время заходили гораздо дальше, но сейчас у нас очень большой дефицит бюджета при полной занятости. Это ситуация, с которой нам необходимо разобраться. Нам рано или поздно придется это сделать, и лучше раньше, чем позже", - заявил Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго в ответ на вопрос о возможности дальнейшего повышения госдолга США.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Бессент заявил о повышении потолка госдолга США
10 апреля, 20:24
 
ЭкономикаФРСДжером Пауэллгосдолг США
 
 
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