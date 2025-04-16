https://1prime.ru/20250416/gosizmena-856756185.html

Раскрыты данные о количестве осужденных в России за госизмену

Раскрыты данные о количестве осужденных в России за госизмену - 16.04.2025, ПРАЙМ

Раскрыты данные о количестве осужденных в России за госизмену

Почти 150 человек в России в прошлом году осудили за госизмену, еще 23 человека - за шпионаж, сказано в данных Судебного департамента при Верховном суде РФ, с... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T23:38+0300

2025-04-16T23:38+0300

2025-04-16T23:38+0300

верховный суд

осужденные

госизмена

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Почти 150 человек в России в прошлом году осудили за госизмену, еще 23 человека - за шпионаж, сказано в данных Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. В прошлом году по статье 275 УК РФ (госизмена) суды вынесли 145 приговоров, из них 7 - женщинам. Среди осужденных 24 рабочих, 11 студентов, 7 военных, два индивидуальных предпринимателя и 79 трудоспособных без постоянного источника дохода. Вместе с тем суды за год осудили 23 человека за шпионаж, в том числе двух женщин. Данная статья вменяется только иностранцам. По данным судебной статистики, подавляющее большинство - граждане СНГ и лишь один осужденный гражданин другой страны.

https://1prime.ru/20250317/moshennichestvo-855860937.html

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верховный суд, осужденные, госизмена