https://1prime.ru/20250416/gosizmena-856756185.html
Раскрыты данные о количестве осужденных в России за госизмену
Раскрыты данные о количестве осужденных в России за госизмену - 16.04.2025, ПРАЙМ
Раскрыты данные о количестве осужденных в России за госизмену
Почти 150 человек в России в прошлом году осудили за госизмену, еще 23 человека - за шпионаж, сказано в данных Судебного департамента при Верховном суде РФ, с... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T23:38+0300
2025-04-16T23:38+0300
2025-04-16T23:38+0300
верховный суд
осужденные
госизмена
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Почти 150 человек в России в прошлом году осудили за госизмену, еще 23 человека - за шпионаж, сказано в данных Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. В прошлом году по статье 275 УК РФ (госизмена) суды вынесли 145 приговоров, из них 7 - женщинам. Среди осужденных 24 рабочих, 11 студентов, 7 военных, два индивидуальных предпринимателя и 79 трудоспособных без постоянного источника дохода. Вместе с тем суды за год осудили 23 человека за шпионаж, в том числе двух женщин. Данная статья вменяется только иностранцам. По данным судебной статистики, подавляющее большинство - граждане СНГ и лишь один осужденный гражданин другой страны.
https://1prime.ru/20250317/moshennichestvo-855860937.html
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верховный суд, осужденные, госизмена
Верховный суд, осужденные, госизмена
Раскрыты данные о количестве осужденных в России за госизмену
Верховный суд: почти 150 человек осудили в России в 2024 году за госизмену
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Почти 150 человек в России в прошлом году осудили за госизмену, еще 23 человека - за шпионаж, сказано в данных Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В прошлом году по статье 275 УК РФ (госизмена) суды вынесли 145 приговоров, из них 7 - женщинам. Среди осужденных 24 рабочих, 11 студентов, 7 военных, два индивидуальных предпринимателя и 79 трудоспособных без постоянного источника дохода.
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Вместе с тем суды за год осудили 23 человека за шпионаж, в том числе двух женщин. Данная статья вменяется только иностранцам. По данным судебной статистики, подавляющее большинство - граждане СНГ и лишь один осужденный гражданин другой страны.