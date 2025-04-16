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Фондовые индексы Европы преимущественно выросли - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/indeksy-856752716.html
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли - 16.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли
Основные фондовые индексы Европы завершили среду преимущественно в плюсе после публикации статистики по еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные... | 16.04.2025, ПРАЙМ
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экономика
торги
фондовые индексы европы
рост
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду преимущественно в плюсе после публикации статистики по еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,32% - до 8 275,6 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,07%, до 7 329,97 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,27%, до 21 311,02 пункта. В среду были опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне, которые по итогам марта замедлили темпы роста до 2,2% с 2,3% в феврале. Показатель совпал с предварительной оценкой. Кроме того, годовая инфляция в Великобритании за прошедший месяц замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, месячная - до 0,3%. Аналитики прогнозировали показатели на уровнях 2,7% и 0,4% соответственно. В четверг будут опубликованы итоги апрельского заседания Европейского центробанка. Рынки закладывают понижение учетной ставки регулятора до 2,4% с текущего уровня в 2,65%.
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торги, фондовые индексы европы, рост
Экономика, Торги, фондовые индексы Европы, рост
20:11 16.04.2025 (обновлено: 20:12 16.04.2025)
 
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли

Фондовые индексы Европы преимущественно выросли на данных по еврозоне и Британии

© flickr.com / Metro CentricСкульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей
Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© flickr.com / Metro Centric
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду преимущественно в плюсе после публикации статистики по еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,32% - до 8 275,6 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,07%, до 7 329,97 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,27%, до 21 311,02 пункта.
В среду были опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне, которые по итогам марта замедлили темпы роста до 2,2% с 2,3% в феврале. Показатель совпал с предварительной оценкой.
Кроме того, годовая инфляция в Великобритании за прошедший месяц замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, месячная - до 0,3%. Аналитики прогнозировали показатели на уровнях 2,7% и 0,4% соответственно.
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Фондовые индексы Европы показали рост
Вчера, 19:53
В четверг будут опубликованы итоги апрельского заседания Европейского центробанка. Рынки закладывают понижение учетной ставки регулятора до 2,4% с текущего уровня в 2,65%.
 
ЭкономикаТоргифондовые индексы Европырост
 
 
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