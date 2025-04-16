https://1prime.ru/20250416/indeksy-856752716.html

Фондовые индексы Европы преимущественно выросли

Фондовые индексы Европы преимущественно выросли - 16.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы преимущественно выросли

Основные фондовые индексы Европы завершили среду преимущественно в плюсе после публикации статистики по еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T20:11+0300

2025-04-16T20:11+0300

2025-04-16T20:12+0300

экономика

торги

фондовые индексы европы

рост

https://cdnn.1prime.ru/img/75772/56/757725655_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_80db53bdd6df71ac65432939769effb8.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду преимущественно в плюсе после публикации статистики по еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,32% - до 8 275,6 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,07%, до 7 329,97 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,27%, до 21 311,02 пункта. В среду были опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне, которые по итогам марта замедлили темпы роста до 2,2% с 2,3% в феврале. Показатель совпал с предварительной оценкой. Кроме того, годовая инфляция в Великобритании за прошедший месяц замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, месячная - до 0,3%. Аналитики прогнозировали показатели на уровнях 2,7% и 0,4% соответственно. В четверг будут опубликованы итоги апрельского заседания Европейского центробанка. Рынки закладывают понижение учетной ставки регулятора до 2,4% с текущего уровня в 2,65%.

https://1prime.ru/20250415/indeksy-856712321.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, фондовые индексы европы, рост