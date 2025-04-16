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В Индонезии попросили открыть филиалы российских вузов - 16.04.2025, ПРАЙМ
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В Индонезии попросили открыть филиалы российских вузов
В Индонезии попросили открыть филиалы российских вузов - 16.04.2025, ПРАЙМ
В Индонезии попросили открыть филиалы российских вузов
Индонезийская молодежь обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов, а также предоставлять больше возможностей для изучения русского | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T05:47+0300
2025-04-16T05:47+0300
экономика
россия
общество
индонезия
джакарта
рф
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ДЖАКАРТА, 16 апр – ПРАЙМ. Индонезийская молодежь обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов, а также предоставлять больше возможностей для изучения русского языка, рассказал РИА Новости глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов на полях мероприятия проекта "Слово о русском сердце". "Индонезийские студенты, молодежь проявляют активный интерес к России, к российскому образованию и русскому языку. Действительно, они сами обращаются с просьбами о том, чтобы вузы РФ открывали в Индонезии больше филиалов, предоставляли больше возможностей изучать русский язык", - отметил Шиликов. В рамках мероприятия перед индонезийскими студентами выступили представители Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного университета. Молодежь Индонезии пригласили ознакомиться с учебными программами вузов, а также со спецификой Дальнего Востока как приоритетного региона России.
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россия, общество , индонезия, джакарта, рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, РФ
05:47 16.04.2025
 
В Индонезии попросили открыть филиалы российских вузов

Глава Русского дома в Джакарте Шиликов: молодежь просит открыть филиалы российских вузов

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ДЖАКАРТА, 16 апр – ПРАЙМ. Индонезийская молодежь обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов, а также предоставлять больше возможностей для изучения русского языка, рассказал РИА Новости глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов на полях мероприятия проекта "Слово о русском сердце".
"Индонезийские студенты, молодежь проявляют активный интерес к России, к российскому образованию и русскому языку. Действительно, они сами обращаются с просьбами о том, чтобы вузы РФ открывали в Индонезии больше филиалов, предоставляли больше возможностей изучать русский язык", - отметил Шиликов.
В рамках мероприятия перед индонезийскими студентами выступили представители Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного университета. Молодежь Индонезии пригласили ознакомиться с учебными программами вузов, а также со спецификой Дальнего Востока как приоритетного региона России.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоИНДОНЕЗИЯДжакартаРФ
 
 
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