https://1prime.ru/20250416/indonezija-856719875.html

В Индонезии попросили открыть филиалы российских вузов

В Индонезии попросили открыть филиалы российских вузов - 16.04.2025, ПРАЙМ

В Индонезии попросили открыть филиалы российских вузов

Индонезийская молодежь обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов, а также предоставлять больше возможностей для изучения русского | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T05:47+0300

2025-04-16T05:47+0300

2025-04-16T05:47+0300

экономика

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общество

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ДЖАКАРТА, 16 апр – ПРАЙМ. Индонезийская молодежь обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов, а также предоставлять больше возможностей для изучения русского языка, рассказал РИА Новости глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов на полях мероприятия проекта "Слово о русском сердце". "Индонезийские студенты, молодежь проявляют активный интерес к России, к российскому образованию и русскому языку. Действительно, они сами обращаются с просьбами о том, чтобы вузы РФ открывали в Индонезии больше филиалов, предоставляли больше возможностей изучать русский язык", - отметил Шиликов. В рамках мероприятия перед индонезийскими студентами выступили представители Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного университета. Молодежь Индонезии пригласили ознакомиться с учебными программами вузов, а также со спецификой Дальнего Востока как приоритетного региона России.

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россия, общество , индонезия, джакарта, рф