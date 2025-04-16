https://1prime.ru/20250416/indonezija-856719875.html
В Индонезии попросили открыть филиалы российских вузов
В Индонезии попросили открыть филиалы российских вузов - 16.04.2025, ПРАЙМ
В Индонезии попросили открыть филиалы российских вузов
Индонезийская молодежь обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов, а также предоставлять больше возможностей для изучения русского | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T05:47+0300
2025-04-16T05:47+0300
2025-04-16T05:47+0300
экономика
россия
общество
индонезия
джакарта
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856719875.jpg?1744771637
ДЖАКАРТА, 16 апр – ПРАЙМ. Индонезийская молодежь обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов, а также предоставлять больше возможностей для изучения русского языка, рассказал РИА Новости глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов на полях мероприятия проекта "Слово о русском сердце".
"Индонезийские студенты, молодежь проявляют активный интерес к России, к российскому образованию и русскому языку. Действительно, они сами обращаются с просьбами о том, чтобы вузы РФ открывали в Индонезии больше филиалов, предоставляли больше возможностей изучать русский язык", - отметил Шиликов.
В рамках мероприятия перед индонезийскими студентами выступили представители Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного университета. Молодежь Индонезии пригласили ознакомиться с учебными программами вузов, а также со спецификой Дальнего Востока как приоритетного региона России.
индонезия
джакарта
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , индонезия, джакарта, рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, РФ
В Индонезии попросили открыть филиалы российских вузов
Глава Русского дома в Джакарте Шиликов: молодежь просит открыть филиалы российских вузов
ДЖАКАРТА, 16 апр – ПРАЙМ. Индонезийская молодежь обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов, а также предоставлять больше возможностей для изучения русского языка, рассказал РИА Новости глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов на полях мероприятия проекта "Слово о русском сердце".
"Индонезийские студенты, молодежь проявляют активный интерес к России, к российскому образованию и русскому языку. Действительно, они сами обращаются с просьбами о том, чтобы вузы РФ открывали в Индонезии больше филиалов, предоставляли больше возможностей изучать русский язык", - отметил Шиликов.
В рамках мероприятия перед индонезийскими студентами выступили представители Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного университета. Молодежь Индонезии пригласили ознакомиться с учебными программами вузов, а также со спецификой Дальнего Востока как приоритетного региона России.