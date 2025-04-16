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Годовая инфляция в еврозоне в марте замедлилась - 16.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250416/inflyatsiya-856722265.html
Годовая инфляция в еврозоне в марте замедлилась
Годовая инфляция в еврозоне в марте замедлилась - 16.04.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне в марте замедлилась
Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, полагают аналитики, опрошенные порталом... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T08:32+0300
2025-04-16T08:32+0300
экономика
сша
евростат
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в среду, 16 апреля, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительными данными. В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) также опубликует статистику о потребительских ценах в стране. Ожидается, что по итогам прошлого месяца годовая инфляция замедлилась до 2,7% с 2,8% месяцем ранее. В 15.30 мск министерство торговли США обнародует данные по розничным продажам. Согласно прогнозам, объем розничных продаж в стране в марте увеличился на 1,3% к предыдущему месяцу. В 16.15 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране в марте. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель снизился на 0,2% к февралю. В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США сообщит данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). Ожидается, что значение сократилось на 1,7 миллиона баррелей - до 440,6 миллиона.
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сша, евростат
Экономика, США, Евростат
08:32 16.04.2025
 
Годовая инфляция в еврозоне в марте замедлилась

Trading Economics: годовая инфляция в еврозоне в марте замедлилась до 2,2%

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в среду, 16 апреля, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительными данными.
В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) также опубликует статистику о потребительских ценах в стране. Ожидается, что по итогам прошлого месяца годовая инфляция замедлилась до 2,7% с 2,8% месяцем ранее.
В 15.30 мск министерство торговли США обнародует данные по розничным продажам. Согласно прогнозам, объем розничных продаж в стране в марте увеличился на 1,3% к предыдущему месяцу.
В 16.15 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране в марте. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель снизился на 0,2% к февралю.
В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США сообщит данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). Ожидается, что значение сократилось на 1,7 миллиона баррелей - до 440,6 миллиона.
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