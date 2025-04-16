https://1prime.ru/20250416/inflyatsiya-856730307.html

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2%

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2% - 16.04.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2%

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, следует из данных Евростата. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T12:04+0300

2025-04-16T12:04+0300

2025-04-16T12:04+0300

экономика

москва

евростат

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной оценкой.

https://1prime.ru/20250416/britaniya-856723446.html

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москва, евростат