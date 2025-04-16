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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2%
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2% - 16.04.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2%
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, следует из данных Евростата. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:04+0300
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экономика
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной оценкой.
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москва, евростат
Экономика, МОСКВА, Евростат
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2%
Годовая инфляция в еврозоне в марте замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале