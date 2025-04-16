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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2% - 16.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250416/inflyatsiya-856730307.html
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2%
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2% - 16.04.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2%
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, следует из данных Евростата. | 16.04.2025, ПРАЙМ
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2025-04-16T12:04+0300
экономика
москва
евростат
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной оценкой.
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москва, евростат
Экономика, МОСКВА, Евростат
12:04 16.04.2025
 
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2%

Годовая инфляция в еврозоне в марте замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
Фунт стерлингов - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 2,6%
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ЭкономикаМОСКВАЕвростат
 
 
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