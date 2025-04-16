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Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции в России - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции в России
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции в России - 16.04.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции в России
Инфляция в России на 14 апреля составила 10,38% в годовом выражении после 10,28% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T19:03+0300
2025-04-16T19:04+0300
экономика
инфляция в россии
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 14 апреля составила 10,38% в годовом выражении после 10,28% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 8 по 14 апреля рост цен в среднем составил 0,19% (неделей ранее - 0,14%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,1%, на продукты питания за исключением плодоовощной продукции - на 0,11% (против 0,07% на неделе ранее)."Продолжилось снижение цен на мясо кур (на 0,9% неделя к неделе). На уровне предыдущей недели сохранились темпы роста цен на хлеб, а также на молоко и молочную продукцию. Продолжилось удешевление сливочного масла (минус 0,2%). На масло подсолнечное цены не изменились. Яйца продолжают дешеветь", - пишут авторы обзора.В сегменте непродовольственных товаров цены за отчетную неделю снизились на 0,04%. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), то за неделю они подорожали на 0,2%.
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инфляция в россии
Экономика, инфляция в России
19:03 16.04.2025 (обновлено: 19:04 16.04.2025)
 
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции в России

Минэкономразвития: инфляция в России на 14 апреля составила 10,38%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 14 апреля составила 10,38% в годовом выражении после 10,28% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 8 по 14 апреля рост цен в среднем составил 0,19% (неделей ранее - 0,14%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,1%, на продукты питания за исключением плодоовощной продукции - на 0,11% (против 0,07% на неделе ранее).
"Продолжилось снижение цен на мясо кур (на 0,9% неделя к неделе). На уровне предыдущей недели сохранились темпы роста цен на хлеб, а также на молоко и молочную продукцию. Продолжилось удешевление сливочного масла (минус 0,2%). На масло подсолнечное цены не изменились. Яйца продолжают дешеветь", - пишут авторы обзора.
В сегменте непродовольственных товаров цены за отчетную неделю снизились на 0,04%. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), то за неделю они подорожали на 0,2%.
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