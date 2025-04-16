https://1prime.ru/20250416/inflyatsiya-856751431.html

Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции в России

Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции в России - 16.04.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции в России

Инфляция в России на 14 апреля составила 10,38% в годовом выражении после 10,28% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T19:03+0300

2025-04-16T19:03+0300

2025-04-16T19:04+0300

экономика

инфляция в россии

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 14 апреля составила 10,38% в годовом выражении после 10,28% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 8 по 14 апреля рост цен в среднем составил 0,19% (неделей ранее - 0,14%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,1%, на продукты питания за исключением плодоовощной продукции - на 0,11% (против 0,07% на неделе ранее)."Продолжилось снижение цен на мясо кур (на 0,9% неделя к неделе). На уровне предыдущей недели сохранились темпы роста цен на хлеб, а также на молоко и молочную продукцию. Продолжилось удешевление сливочного масла (минус 0,2%). На масло подсолнечное цены не изменились. Яйца продолжают дешеветь", - пишут авторы обзора.В сегменте непродовольственных товаров цены за отчетную неделю снизились на 0,04%. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), то за неделю они подорожали на 0,2%.

https://1prime.ru/20250415/inflyatsiya-856712040.html

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инфляция в россии