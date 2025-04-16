https://1prime.ru/20250416/issledovanie-856720792.html
Исследование показало, почему россияне отказываются от зарубежных компаний
Исследование показало, почему россияне отказываются от зарубежных компаний - 16.04.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, почему россияне отказываются от зарубежных компаний
Почти четверть предпринимателей в России склоняются к тому, чтобы отказаться от сотрудничества с зарубежными компаниями в случае их возвращения, потому что они... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T06:47+0300
2025-04-16T06:47+0300
2025-04-16T06:47+0300
бизнес
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россия
москва
санкт-петербург
рф
владимир путин
денис мантуров
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Почти четверть предпринимателей в России склоняются к тому, чтобы отказаться от сотрудничества с зарубежными компаниями в случае их возвращения, потому что они сосредоточены на развитии собственного бизнеса, еще 18% уверены, что откажутся от такого сотрудничества, поскольку строят исключительно отечественный бренд, говорится в исследовании банка "Точка" и бизнес-клуба "Реформа" для РИА Новости.
"При этом 23% опрошенных склоняются к тому, чтобы отказаться от такого сотрудничества, потому что они сосредоточены на развитии собственного бизнеса, а 18% уверены, что откажутся, поскольку строят исключительно отечественный бренд. Причем чаще такой принципиальный ответ дают жители других регионов (20%), чем предприниматели из Москвы и Санкт-Петербурга (13% и 14% соответственно)", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 500 предпринимателей малого и микробизнеса в России.
Половина предпринимателей при этом не понимают, чего ожидать, если бренды вернутся. Тогда как 32% респондентов все же видят в этом позитивную тенденцию и всего 9% настроены к такой перспективе негативно.
В свою очередь более четверти российских предпринимателей готовы работать с иностранными компаниями при их возвращении, но только на выгодных условиях.
По подсчетам аналитиков, после ухода зарубежных компаний с российского рынка часть предпринимателей отметили положительные последствия. Так, 18% опрошенных считают, что уход открыл возможности для местных производителей: они смогли вовремя среагировать, предложить похожие продукты и за счет этого занять свободные теперь ниши.
Еще 18% заметили, что клиенты после ухода иностранных брендов сами начали искать альтернативы и чаще интересоваться локальными продуктами, а это уже открыло новые возможности для бизнеса. Причем такой эффект в большей мере отмечают владельцы бизнесов с оборотом 60 миллионов рублей и выше. Тогда как 41% респондентов считают, что уход зарубежных брендов никак не повлиял на их бизнес.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, рф, владимир путин, денис мантуров
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Владимир Путин, Денис Мантуров
Исследование показало, почему россияне отказываются от зарубежных компаний
"Точка": почти четверть предпринимателей в России готовы отказаться от зарубежных компаний
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Почти четверть предпринимателей в России склоняются к тому, чтобы отказаться от сотрудничества с зарубежными компаниями в случае их возвращения, потому что они сосредоточены на развитии собственного бизнеса, еще 18% уверены, что откажутся от такого сотрудничества, поскольку строят исключительно отечественный бренд, говорится в исследовании банка "Точка" и бизнес-клуба "Реформа" для РИА Новости.
"При этом 23% опрошенных склоняются к тому, чтобы отказаться от такого сотрудничества, потому что они сосредоточены на развитии собственного бизнеса, а 18% уверены, что откажутся, поскольку строят исключительно отечественный бренд. Причем чаще такой принципиальный ответ дают жители других регионов (20%), чем предприниматели из Москвы и Санкт-Петербурга (13% и 14% соответственно)", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 500 предпринимателей малого и микробизнеса в России.
Половина предпринимателей при этом не понимают, чего ожидать, если бренды вернутся. Тогда как 32% респондентов все же видят в этом позитивную тенденцию и всего 9% настроены к такой перспективе негативно.
В свою очередь более четверти российских предпринимателей готовы работать с иностранными компаниями при их возвращении, но только на выгодных условиях.
По подсчетам аналитиков, после ухода зарубежных компаний с российского рынка часть предпринимателей отметили положительные последствия. Так, 18% опрошенных считают, что уход открыл возможности для местных производителей: они смогли вовремя среагировать, предложить похожие продукты и за счет этого занять свободные теперь ниши.
Еще 18% заметили, что клиенты после ухода иностранных брендов сами начали искать альтернативы и чаще интересоваться локальными продуктами, а это уже открыло новые возможности для бизнеса. Причем такой эффект в большей мере отмечают владельцы бизнесов с оборотом 60 миллионов рублей и выше. Тогда как 41% респондентов считают, что уход зарубежных брендов никак не повлиял на их бизнес.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.