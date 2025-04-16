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Х5 расширила список категорий товаров с наценкой не выше 5%, сообщила ФАС
Х5 расширила список категорий товаров с наценкой не выше 5%, сообщила ФАС - 16.04.2025, ПРАЙМ
Х5 расширила список категорий товаров с наценкой не выше 5%, сообщила ФАС
Х5 Group расширила список категорий социально значимых товаров с наценкой не выше 5% - до 24 с 12, ранее у половины из них была наценка до 10%, рассказали в... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T19:24+0300
2025-04-16T19:24+0300
2025-04-16T19:24+0300
экономика
х5 retail group
социально значимые продукты
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Х5 Group расширила список категорий социально значимых товаров с наценкой не выше 5% - до 24 с 12, ранее у половины из них была наценка до 10%, рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. "Х5 дополнительно ограничила наценки на ряд товаров на уровне не выше 5%. ... Ранее группа компаний Х5 брала на себя обязательства по ограничению торговой наценки до 5% на отдельные позиции 12 категорий социально значимых продовольственных товаров первой необходимости из соответствующего перечня. По остальным 12 категориям наценка была ограничена на уровне не выше 10%", - сообщило ведомство. Отмечается, что в обновленный перечень входит по одной товарной позиции из каждой категории 24 социально значимых продовольственных товаров. Эти продукты реализуются в магазинах во всех регионах присутствия торговой сети. ФАС России поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей. По мнению ведомства, ограничение ими наценок на отдельные позиции социально значимых продуктов позволяет сдерживать цены на востребованные товары и повышать не только их доступность для граждан, но и конкурентоспособность самих сетей. Служба рекомендует федеральным торговым сетям повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе, если прежде организация такие обязательства на себя не брала, или расширить перечень товарных позиций, по которым ранее были приняты добровольные обязательства.
https://1prime.ru/20250317/natsenka-855850267.html
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х5 retail group, социально значимые продукты
Экономика, Х5 Retail Group, социально значимые продукты
Х5 расширила список категорий товаров с наценкой не выше 5%, сообщила ФАС
ФАС: Х5 расширила список категорий товаров с наценкой не выше 5% до 24
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Х5 Group расширила список категорий социально значимых товаров с наценкой не выше 5% - до 24 с 12, ранее у половины из них была наценка до 10%, рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
"Х5 дополнительно ограничила наценки на ряд товаров на уровне не выше 5%. ... Ранее группа компаний Х5 брала на себя обязательства по ограничению торговой наценки до 5% на отдельные позиции 12 категорий социально значимых продовольственных товаров первой необходимости из соответствующего перечня. По остальным 12 категориям наценка была ограничена на уровне не выше 10%", - сообщило ведомство.
Отмечается, что в обновленный перечень входит по одной товарной позиции из каждой категории 24 социально значимых продовольственных товаров. Эти продукты реализуются в магазинах во всех регионах присутствия торговой сети.
ФАС России поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей. По мнению ведомства, ограничение ими наценок на отдельные позиции социально значимых продуктов позволяет сдерживать цены на востребованные товары и повышать не только их доступность для граждан, но и конкурентоспособность самих сетей.
ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты
Служба рекомендует федеральным торговым сетям повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе, если прежде организация такие обязательства на себя не брала, или расширить перечень товарных позиций, по которым ранее были приняты добровольные обязательства.