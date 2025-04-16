https://1prime.ru/20250416/kirienko-856755224.html

Кириенко назначен главой набсовета Национального центра исторической памяти

Кириенко назначен главой набсовета Национального центра исторической памяти - 16.04.2025, ПРАЙМ

Кириенко назначен главой набсовета Национального центра исторической памяти

Президент РФ Владимир Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета Национального центра... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T22:47+0300

2025-04-16T22:47+0300

2025-04-16T22:57+0300

владимир путин

указ

сергей кириенко

назначение

https://cdnn.1prime.ru/img/82661/18/826611819_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f7c5e6ce5b8c50f3aec55bcb1e0ad3e3.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при главе государства, соответствующий указ был опубликован в среду на сайте официального опубликования правовых аков."Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации" следующих лиц: Кириенко С.В. - первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)", - говорится в документе.При этом помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков вошли в состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при президенте РФ, соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин."Назначить членами наблюдательного совета... следующих лиц:... Мединский В.Р. - помощник президента РФ (заместитель председателя наблюдательного совета, секретарь наблюдательного совета)... Кравцов С.С. - министр просвещения РФ... Любимова О.Б. - министр культуры РФ... Фальков В.Н. - министр науки и высшего образования РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.Также в качестве председателя Ассоциации "Российское историческое общество" в набсовет вошел глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (по согласованию).Кроме того, членами совета стали руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель Наццентра исторической памяти Елена Малышева, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая, гендиректор Музея Победы Александр Школьник и другие.

https://1prime.ru/20250402/aviasoobschenie-856315664.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, указ, сергей кириенко, назначение