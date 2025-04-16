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Кириенко назначен главой набсовета Национального центра исторической памяти - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Кириенко назначен главой набсовета Национального центра исторической памяти
Кириенко назначен главой набсовета Национального центра исторической памяти - 16.04.2025, ПРАЙМ
Кириенко назначен главой набсовета Национального центра исторической памяти
Президент РФ Владимир Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета Национального центра... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T22:47+0300
2025-04-16T22:57+0300
владимир путин
указ
сергей кириенко
назначение
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при главе государства, соответствующий указ был опубликован в среду на сайте официального опубликования правовых аков."Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации" следующих лиц: Кириенко С.В. - первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)", - говорится в документе.При этом помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков вошли в состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при президенте РФ, соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин."Назначить членами наблюдательного совета... следующих лиц:... Мединский В.Р. - помощник президента РФ (заместитель председателя наблюдательного совета, секретарь наблюдательного совета)... Кравцов С.С. - министр просвещения РФ... Любимова О.Б. - министр культуры РФ... Фальков В.Н. - министр науки и высшего образования РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.Также в качестве председателя Ассоциации "Российское историческое общество" в набсовет вошел глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (по согласованию).Кроме того, членами совета стали руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель Наццентра исторической памяти Елена Малышева, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая, гендиректор Музея Победы Александр Школьник и другие.
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владимир путин, указ, сергей кириенко, назначение
Владимир Путин, указ, Сергей Кириенко, назначение
22:47 16.04.2025 (обновлено: 22:57 16.04.2025)
 
Кириенко назначен главой набсовета Национального центра исторической памяти

Кириенко назначен главой набсовета Национального центра исторической памяти

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк#Владимир Путин и Сергей Кириенко
#Владимир Путин и Сергей Кириенко - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при главе государства, соответствующий указ был опубликован в среду на сайте официального опубликования правовых аков.
"Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации" следующих лиц: Кириенко С.В. - первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)", - говорится в документе.
При этом помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков вошли в состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при президенте РФ, соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин.
"Назначить членами наблюдательного совета... следующих лиц:... Мединский В.Р. - помощник президента РФ (заместитель председателя наблюдательного совета, секретарь наблюдательного совета)... Кравцов С.С. - министр просвещения РФ... Любимова О.Б. - министр культуры РФ... Фальков В.Н. - министр науки и высшего образования РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Также в качестве председателя Ассоциации "Российское историческое общество" в набсовет вошел глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (по согласованию).
Кроме того, членами совета стали руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель Наццентра исторической памяти Елена Малышева, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая, гендиректор Музея Победы Александр Школьник и другие.
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