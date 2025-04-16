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В Китае уровень безработицы в первом квартале составил 5,3% - 16.04.2025, ПРАЙМ
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В Китае уровень безработицы в первом квартале составил 5,3%
В Китае уровень безработицы в первом квартале составил 5,3% - 16.04.2025, ПРАЙМ
В Китае уровень безработицы в первом квартале составил 5,3%
Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам первого квартала 2025 года составил 5,3%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T05:38+0300
2025-04-16T05:38+0300
экономика
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам первого квартала 2025 года составил 5,3%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР. "В первом квартале 2025 года уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,3%", - говорится в докладе ведомства. Отдельно марте 2025 года уровень безработицы в Китае в среднем по стране составил 5,2%. Кроме того, сообщается, что в среднем рабочее время в неделю по стране составило 48,5 часа. Уровень безработицы в Китае по итогам 2024 года составил 5,1% при прогнозируемых 5,5%. Согласно официальному прогнозу, изложенному в социально-экономическом плане развития страны, который был обнародован на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в начале марта, уровень безработицы к концу 2025 года составит около 5,5%.
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мировая экономика, китай, кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
05:38 16.04.2025
 
В Китае уровень безработицы в первом квартале составил 5,3%

Статбюро КНР: уровень безработицы в первом квартале 2025 года составил 5,3%

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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам первого квартала 2025 года составил 5,3%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.
"В первом квартале 2025 года уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,3%", - говорится в докладе ведомства.
Отдельно марте 2025 года уровень безработицы в Китае в среднем по стране составил 5,2%.
Кроме того, сообщается, что в среднем рабочее время в неделю по стране составило 48,5 часа.
Уровень безработицы в Китае по итогам 2024 года составил 5,1% при прогнозируемых 5,5%.
Согласно официальному прогнозу, изложенному в социально-экономическом плане развития страны, который был обнародован на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в начале марта, уровень безработицы к концу 2025 года составит около 5,5%.
 
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