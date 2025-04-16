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Доход на душу населения в Китае в I квартале достиг 12 179 юаней

Доход на душу населения в Китае в I квартале достиг 12 179 юаней - 16.04.2025, ПРАЙМ

Доход на душу населения в Китае в I квартале достиг 12 179 юаней

Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам I квартала 2025 года достиг 12 179 юаней (1,6 тысячи долларов), рост в годовом выражении составил 5,5%,... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T05:50+0300

2025-04-16T05:50+0300

2025-04-16T05:50+0300

экономика

китай

испания

греция

всемирный банк

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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам I квартала 2025 года достиг 12 179 юаней (1,6 тысячи долларов), рост в годовом выражении составил 5,5%, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического управления КНР. "Располагаемый доход на душу населения в первом квартале 2025 года достиг 12 179 юаней, номинальный рост в годовом выражении составил 5,5%, реальный рост с учетом ценового фактора – 5,6%", - говорится в докладе ведомства. Доход на душу населения в городах составил 15 887 юаней (2,1 тысячи долларов), номинальный рост 4,9%, реальный рост – 5%, при этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 7 003 юаня (953 доллара), номинальный рост – 6,2%, реальный – 6,5%. Власти Китая в октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании тогда показатель был 30 370,89 доллара, в Португалии – 23 407,91 доллара, а в Греции – 20 324,25 доллара.

китай

испания

греция

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китай, испания, греция, всемирный банк