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В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,5%
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,5% - 16.04.2025, ПРАЙМ
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,5%
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-марте 2025 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T05:59+0300
2025-04-16T05:59+0300
2025-04-16T05:59+0300
промышленность
экономика
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-марте 2025 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР.
Отдельно в марте 2025 года этот показатель вырос на 7,7% в годовом выражении.
Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности марте вырос на 9,3% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 7,9%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 3,5%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
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промышленность, мировая экономика, китай, кнр
Промышленность, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,5%
Госстат: объем производства крупных промышленных предприятий в Китае вырос на 6,5%
ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-марте 2025 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР.
Отдельно в марте 2025 года этот показатель вырос на 7,7% в годовом выражении.
Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности марте вырос на 9,3% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 7,9%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 3,5%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.