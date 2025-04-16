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В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,5%

В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,5% - 16.04.2025, ПРАЙМ

В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,5%

Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-марте 2025 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T05:59+0300

2025-04-16T05:59+0300

2025-04-16T05:59+0300

промышленность

экономика

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китай

кнр

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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-марте 2025 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР. Отдельно в марте 2025 года этот показатель вырос на 7,7% в годовом выражении. Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности марте вырос на 9,3% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 7,9%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 3,5%. Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

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промышленность, мировая экономика, китай, кнр