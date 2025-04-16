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В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4,6% - 16.04.2025, ПРАЙМ
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В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4,6%
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4,6% - 16.04.2025, ПРАЙМ
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4,6%
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-марта 2025 года вырос на 4,6%, составив 12,46 триллиона юаней (1,73 триллиона долларов), | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T06:02+0300
2025-04-16T06:02+0300
экономика
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 16 апр - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-марта 2025 года вырос на 4,6%, составив 12,46 триллиона юаней (1,73 триллиона долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны. При этом онлайн-продажи выросли на 7,9%, их объем составил 3,62 триллиона юаней (502 миллиарда долларов). Розничные продажи в городах Китая в январе-марте выросли на 4,5%, составив 10,85 триллиона юаней (1,5 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,9% и составили 1,66 триллиона юаней (230,55 миллиарда долларов).
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мировая экономика, китай
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ
06:02 16.04.2025
 
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4,6%

В Китае розничные продажи потребительских товаров в январе-марте выросли на 4,6%

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ПЕКИН, 16 апр - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-марта 2025 года вырос на 4,6%, составив 12,46 триллиона юаней (1,73 триллиона долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.
При этом онлайн-продажи выросли на 7,9%, их объем составил 3,62 триллиона юаней (502 миллиарда долларов).
Розничные продажи в городах Китая в январе-марте выросли на 4,5%, составив 10,85 триллиона юаней (1,5 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,9% и составили 1,66 триллиона юаней (230,55 миллиарда долларов).
 
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